Comunidad

Madrid formará a más de un millar de personas con cursos gratuitos sobre IA, programación y seguridad informática

Gacetín Madrid

La Comunidad de Madrid formará a más de un millar de alumnos madrileños con cursos gratuitos sobre materias como inteligencia artificial (IA), programación y seguridad informática, que se impartirán en el centro TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) de Alcobendas, gestionado en colaboración con el Ayuntamiento del municipio.

El Consejo de Gobierno ha conocido este miércoles la adjudicación del contrato de este servicio, por valor de más de dos millones de euros, para la organización de estas enseñanzas entre los años 2025 a 2027, en las que se ofrecerán 67 clases con 15 estudiantes en cada una, para un total de 1.005 plazas y 18.350 horas lectivas.

En el acceso a las acciones formativas, que son gratuitas, tendrán preferencia los ciudadanos en paro residentes en la región e inscritos en las Oficinas de Empleo del Ejecutivo autonómico, pero también podrán optar a ellas trabajadores ocupados que quieran mejorar su cualificación. De manera particular, se formará a jóvenes que buscan su primer trabajo en materias que faciliten su inserción laboral.

Entre otras temáticas, se impartirán cursos relacionados con la creación de aplicaciones para móviles, blockchain o desarrollo de videojuegosPor ello, Alcobendas funcionará como un espacio asociado al Centro Madrileño para la Innovación y Capacitación para el Empleo (CMICE) en Tecnologías de la Información, situado en Getafe.

Los interesados en apuntarse a estas formaciones podrán hacerlo a través del buscador de cursos de la página web de la Comunidad de Madrid a partir de octubre.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Cae un entramado que estafó 102 millones de...

Madrid pone sabor a Hispanidad con una guía...

Madrid forma a más de 16.600 estudiantes en...

Ayuso anuncia dos nuevos hospitales de día de...

La hospitalización a domicilio crece un 17% en...

El Hospital 12 de Octubre recibe el ‘Premio...

Madrid anuncia la apertura de cinco nuevos centros...

Madrid celebra su 27ª Semana del Cortometraje con...

Nuevos cortes de luz afectan a Madrid y...

Tecnología madrileña para prevenir accidentes laborales mediante gafas...

Comentarios

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.