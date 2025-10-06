ComunidadGastronomía

Madrid pone sabor a Hispanidad con una guía de 200 restaurantes iberoamericanos reconocibles con un mapa interactivo

Gacetín Madrid

La Comunidad de Madrid ha elaborado, con motivo de Hispanidad 2025, una guía en la que descubrir hasta 200 restaurantes de gastronomía iberoamericana repartidos por la región que podrán ser geolocalizados gracias a un mapa interactivo.

Así lo ha anunciado hoy el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, en un acto con parrilleros argentinos organizado en colaboración con la ciudad autónoma de Buenos Aires. “Además de la lengua, nos unen sabores compartidos desde hace siglos con el intercambio de productos gastronómicos que han favorecido una auténtica cultura culinaria, en este caso a través del fuego de una parrilla”, ha enfatizado.

Un parrillero argentino, Javier Brichetto, y otro madrileño, Iñaki Gorrotxategi, han realizado un asado con distintas técnicas, mostrando peculiaridades de las dos técnicas y explicando los diversos cortes de carne empleados y su forma de cocción. La cocina argentina estará también incluida en la guía, de la que se distribuirán 2.000 ejemplares tanto en oficinas de turismo como en establecimientos, y aquellos que participen tendrán una pegatina visible con la denominación establecimiento colaborador.

Además de en la capital, los locales seleccionados se encuentran ubicados en Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Boadilla del Monte, Collado Villalba, Getafe, Leganés, Majadahonda, Parla, Pozuelo, San Sebastián de los Reyes y Tres Cantos.

Las recetas a degustar proceden de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Esta acción se enmarca en la Estrategia regional de Turismo 2023-2026, que fija entre sus objetivos el refuerzo de la imagen, estableciendo como uno de sus ejes de actuación la mejor del posicionamiento y notoriedad del destino Comunidad de Madrid.

