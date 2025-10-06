Cómo configurar el móvil para no perder la señal en los túneles de la M-30

erderse en los túneles de la M-30 es tan típico de Madrid como los caramelos de violeta o el bocadillo de calamares. Pero eso va a cambiar, porque el Ayuntamiento, atendiendo a las necesidades de los ciudadanos, ha instalado un sistema de balizas que permite obtener la ubicación del vehículo por bluetooth en aquellos tramos en los que no está disponible la geolocalización mediante GPS.

La navegación guiada utiliza satélites que permiten obtener un posicionamiento preciso. Cuando los coches circulan bajo tierra, su ubicación se pierde y no es posible hacer este seguimiento. Hace unos meses, las dos aplicaciones de navegación más utilizadas, Google Maps y Waze, anunciaron que habían mejorado su tecnología para que fuera posible su uso en los túneles.

El Ayuntamiento de Madrid ha hecho la instalación necesaria para que esa tecnología se pueda utilizar en la M-30. Se trata de una red de 1.600 balizas electrónicas con bluetooth repartidas a lo largo de los 48 km soterrados de la M-30 (hay una cada 20 o 40 metros). Los trabajos de instalación contaron con una inversión de 141.000 euros por parte de Madrid Calle 30 y se iniciaron en abril de este año.

Este sistema de balizas se está instalando también en los 38 túneles urbanos de la capital, lo que sumará 1.100 dispositivos adicionales. Al final de la instalación, Madrid tendrá una red de 2.700 balizas gracias a la colaboración con Google y Waze.

Cómo nos ayudan las balizas

Esta nueva infraestructura solventa las limitaciones que presentaba la anterior estructura de repetidores GPS, que únicamente era capaz de ofrecer posiciones fijas relacionadas con las posiciones de las antenas exteriores. Las nuevas balizas emiten una señal de radio tipo bluetooth que las identifica y señala su posición en el túnel, lo que permite posteriormente situar a los vehículos sobre el mapa. Se trata de dispositivos de código abierto que funcionan con pilas de bajo consumo y respetan en todo momento la privacidad de los usuarios.

Sus ventajas son variadas:

Tanto las personas familiarizadas con la M-30 como los visitantes podrán disfrutar de una conducción más fluida y optimizar su tiempo , sin vueltas innecesarias, ya que en los túneles no es tan sencillo corregir una equivocación como en la superficie

, sin vueltas innecesarias, ya que en los túneles no es tan sencillo corregir una equivocación como en la superficie Se mejora la seguridad , dado que se minimizan las decisiones bruscas o las distracciones

, dado que se minimizan las decisiones bruscas o las distracciones Propician una forma de conducción colaborativa, en la que unos usuarios pueden avisar a otros de accidentes, retenciones y otras contingencias

Por cierto, una curiosidad: en el tramo que va desde el Puente de Praga hasta el Puente de Toledo existen dos túneles que discurren superpuestos. Este hecho suponía un problema a la hora de determinar el posicionamiento: el mapa de ubicación ya no era bidimensional, sino tridimensional (al incluir la profundidad). Es la primera vez que este sistema de balizas se implanta en un tramo de estas características.

Cómo activar la navegación en los túneles, paso a paso

Los usuarios de Waze solo tienen que activar el bluetooth en sus móviles para acceder al sistema de balizas. Tanto en iPhone como en Android, la opción de activar bluetooth se encuentra dentro de ‘Ajustes’ o en el acceso directo (icono) que aparece al deslizar la pantalla principal hacia abajo.

En el caso de Google Maps, la activación depende del dispositivo que utilices:

Los usuarios de iOS (sistema operativo de iPhone) solo tienen que activar el bluetooth del móvil y no perderán la navegación en los túneles de la M-30.

Los usuarios de Android, además de activar el bluetooth, tienen que activar la opción ‘Balizas en túneles’ en esta ruta: Google Maps > Icono que tiene la foto de perfil > Configuración > Ajustes de navegación > Activar balizas en túneles.

Conoce un poco mejor tu M-30

La M-30 constituye la segunda red de túneles carreteros urbanos del mundo por detrás de Tokio, y la primera en Europa. Se trata de la vía más transitada de España: gestiona más de 1,3 millones de vehículos de media al día. Tiene 21 entradas y 26 salidas.

Con esas cifras, es lógico que la seguridad sea su prioridad. Por eso los túneles tienen sistemas avanzados de ventilación y de detección de incendios, una iluminación adecuada, cámaras de vigilancia, 200 salidas de emergencia y 700 postes SOS. Su programa de mantenimiento y renovación es crucial para que las vías estén siempre en perfectas condiciones.

El proyecto de Calle 30 no solo cuida los 2 millones de metros cuadrados de pavimento, sino también medio millón de metros cuadrados de zonas verdes, porque el Ayuntamiento tiene un enfoque centrado en la sostenibilidad en cada una de sus acciones.

Por último, la innovación está muy presente en su Centro de Control de Túneles de Madrid Calle 30, recientemente rebautizado Manuel Melis en honor al ingeniero fallecido. El centro opera las 24 horas del día y los 365 días del año.