Madrid forma a más de 16.600 estudiantes en Ciencias de la Salud en sus hospitales y centros de salud públicos

La Comunidad de Madrid forma en la actualidad a 16.620 estudiantes de la rama de Ciencias de la Salud en 35 hospitales públicos (11.868) y la práctica totalidad de los centros de salud (4.752), habiendo iniciado este aprendizaje en el curso 2023/24.

En un encuentro informativo en la Consejería de Sanidad, la consejera Fátima Matute ha explicado que los alumnos, matriculados en 19 titulaciones, pertenecen a 12 universidades: Alcalá; Alfonso X El Sabio; Antonio de Nebrija; Autónoma de Madrid; Camilo José Cela; CEU San Pablo; Complutense de Madrid; Europea de Madrid; Francisco de Vitoria; Pontificia Comillas; Pontificia de Salamanca, y Rey Juan Carlos.

La Consejería de Sanidad acredita la capacidad de los centros sanitarios para instruir a estos estudiantes, garantizando la calidad asistencial, con equilibrio entre la actividad docente y la atención y cuidado de los pacientes y familiares o acompañantes. Así, ha dado el visto bueno a 53 hospitales públicos y privados, habiendo superado seis la verificación este año: Fundación Hospitalarias Madrid, Los Madroños, Viamed Fuensanta, Viamed Santa Elena, Asepeyo-Coslada y Quirón Salud Sur.

Por otra parte, la Comunidad de Madrid continúa siendo la región con la mayor oferta para residentes en formación, tanto médicos (MIR), enfermeros (EIR) o psicólogos (PIR), entre otras categorías. En 2026 se incorporarán 65 profesionales más que en la convocatoria del año 2025, alcanzando las 2.004 plazas. Actualmente están completando su preparación en complejos sanitarios de la región 7.487, de los que 7.380 lo hacen en el Servicio Madrileño de Salud.