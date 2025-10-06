El Ayuntamiento de Madrid recibe a los vendedores de prensa para conocer la situación actual de los quioscos

La delegada de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento de la capital, Engracia Hidalgo, se ha reunido hoy con representantes de la Asociación de Vendedores Profesionales de Prensa de Madrid (AVPPM) con motivo del Día del Vendedor de Prensa, que se celebra cada 5 de octubre, fecha en la que se autorizó a los antiguos voceadores de periódicos a instalarse en quioscos.

Durante el encuentro, los vendedores de prensa de Madrid han entregado a la delegada un informe que detalla los principales retos a los que se enfrenta el sector. Hidalgo ha escuchado el diagnóstico que han hecho y se ha comprometido a estudiar sus peticiones. Además, ha recordado que los gobiernos de Almeida han llevado a cabo distintas acciones para mejorar su situación, como la modificación de la Ordenanza Reguladora de los Quioscos de Prensa en 2021, o la bonificación del 100 % de la tasa de ocupación en vía pública.

Asimismo, la delegada de Economía, Innovación y Hacienda ha subrayado que desde 2019 el Ayuntamiento se ha otorgado a la Asociación de vendedores de Prensa de Madrid subvenciones por un importe total de 185.000 euros.

Hidalgo ha señalado la importancia de dotar a los quioscos de nuevas oportunidades y mantener su papel histórico en los barrios de Madrid y ha asegurado que el Ayuntamiento continuará colaborando con el sector para garantizar su supervivencia.