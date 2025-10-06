Madrid celebra este sábado el Día del Deporte Olímpico con decenas de actividades gratuitas en El Retiro

Madrid celebrareste sábado, 11 de octubre, el primer Día del Deporte Olímpico, una cita organizada por el Ayuntamiento de la capital —a través del Área Delegada de Deporte— en colaboración con el Comité Olímpico Español (COE) y en la que el parque de El Retiro (paseo de Fernán Núñez) se convertirá en un gran escenario deportivo con una treintena de espacios temáticos dedicados a diferentes disciplinas olímpicas y otras actividades, todas ellas gratuitas. Tendrá lugar entre las 12:00 y las 15:00 h y entre las 17:00 y las 20:00 horas.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha presentado hoy esta gran cita deportiva acompañada de la concejala delegada de Deporte, Sonia Cea; el concejal de Fuencarral-El Pardo, Jose Antonio Martínez-Paramo; el presidente del COE, Alejandro Blanco, y varios deportistas olímpicos y representantes de clubes deportivos.

“La jornada del sábado contará con un extraordinario conjunto de actividades. Estoy convencida de que miles de familias y niños disfrutarán de la experiencia, y quién sabe si tal vez alguno termine siendo un medallista o finalista olímpico como Ayoub Ghadfa, Damián Quintero o Valeria Antolino”, ha apuntado Rivera de la Cruz, señalando a tres deportistas olímpicos (ganadores, respectivamente, de una plata olímpica en boxeo, de otra plata en karate y de un diploma olímpico en saltos de trampolín) que no se han querido perder la presentación, celebrada en el Palacio de Cibeles.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte ha resaltado que Madrid es “una potencia deportiva en todos los órdenes” (clubes globales, deportistas de élite, eventos, competiciones de todo tipo…), y ha situado el deporte base a un nivel “tan importante” como los grandes eventos, de ahí el lema de este Día del Deporte Olímpico, ‘De la base al cielo’. “El esfuerzo y el talento son dos de los principios más valiosos del deporte; pero hay más, como el afán de superación, el compañerismo, el respeto a las reglas y a los rivales o el papel que la frustración tiene en nuestras vidas. Por eso, el deporte es un campo de ensayo perfecto para la vida”, ha añadido.

La concejala delegada de Deporte, Sonia Cea, en esta línea, ha subrayado que “en Madrid somos testigos de que, gracias al trabajo de nuestros clubes, miles de niños y niñas comienzan su camino en el deporte desde la base, con la posibilidad real de alcanzar lo más alto”. Además, ha destacado “el privilegio” que supone contar con el COE para la organización de este evento: “No hay mejor compañero de viaje para consolidar a Madrid como la ciudad mundial del deporte”, ha concluido.

Espacios temáticos deportivos y presencia de deportistas olímpicos

Este primer Día del Deporte Olímpico promoverá los valores del olimpismo, la superación personal y el espíritu deportivo, acercando a los madrileños una visión del deporte más allá de la competición. En la cita se podrá participar en actividades como tiro con arco, ciclismo, hockey, fútbol americano, tenis de mesa y atletismo, fútbol o ground golf. Además, habrá exhibiciones de X-Trial, un espacio reservado para propuestas inclusivas con handbikes y tenis en sillas de ruedas, actividades de autoprotección y zonas dedicadas a la salud y el deporte seguro.

Uno de los momentos más esperados tendrá lugar por la mañana, con la firma de autógrafos por grandes figuras del deporte olímpico español como Carolina Marín, María Pérez, David Cal, Artemi Gavezou, Ayoub Ghadfa y Damián Quintero.

A la jornada no faltarán clubes históricos madrileños (durante el acto se ha puesto en valor su papel fundamental en la formación de generaciones de deportistas y en la difusión de los valores olímpicos), federaciones, fundaciones y entidades como MADCUP, el Museo del Deporte, la Fundación Blanca Fernández Ochoa, la Fundación Emilio Sánchez Vicario, la Asociación de Futbolistas Españoles, LAUREUS, Madrid Salud, Policía Municipal, el Cuerpo municipal de Bomberos y SAMUR-Protección Civil, entre otros.