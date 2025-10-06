Cine y bioética en Casa de Vacas de El Retiro

Un año más, el Centro Cultural Casa de Vacas se convierte en un espacio de reflexión donde el cine y la bioética se dan la mano para explorar los dilemas más complejos de la medicina contemporánea. Bajo la dirección de Benjamín Herreros y María Jesús Pascual, y con la coordinación de José Miguel Hernández, Pilar Pinto y Gerardo de Vega, el Ciclo de Cine y Bioética, invita al público a pensar y debatir.

¿Por qué cine y medicina?

El cine no solo entretiene, también educa, provoca y cuestiona a través de historias conmovedoras. Con sus películas los cineastas consiguen retratar los conflictos éticos que surgen en el ámbito médico. Este ciclo busca precisamente eso, analizar cómo el séptimo arte aborda estos temas y cómo influye en los debates bioéticos actuales.

Programación

Cada sesión se desarrollará de 17:00 a 20:00 horas e incluye una introducción, la proyección de la película y un debate posterior con especialistas y público asistente. Las películas seleccionadas son:

6 de octubre : Mar adentro — La historia real de Ramón Sampedro y su lucha por la eutanasia.

: Mar adentro — La historia real de Ramón Sampedro y su lucha por la eutanasia. 13 de octubre : Johnny cogió su fusil — Un alegato antibélico que plantea preguntas sobre la vida, la conciencia y el sufrimiento.

: Johnny cogió su fusil — Un alegato antibélico que plantea preguntas sobre la vida, la conciencia y el sufrimiento. 20 de octubre : Las alas de la vida — Un documental íntimo sobre el final de la vida y la dignidad.

: Las alas de la vida — Un documental íntimo sobre el final de la vida y la dignidad. 27 de octubre: Magnolias de acero — Una mirada a la enfermedad crónica, la amistad y las decisiones médicas.

Entradas

La entrada es gratuita, pero el aforo es limitado. Las entradas se entregan en el centro cultural desde una hora antes del inicio de cada sesión, con un máximo de dos por persona.

Un espacio para pensar y sentir

El Ciclo de Cine y Bioética no es solo una actividad cultural: es una invitación a mirar la medicina desde el prisma de la humanidad, la ética y el arte. Una oportunidad única para quienes desean comprender mejor los dilemas que enfrentan médicos, pacientes y familiares en situaciones límite.