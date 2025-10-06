Así será el Desfile por el Día de la Fiesta Nacional: horarios, recorrido, secuencia de actos, unidades participantes, afecciones al tráfico y transporte público

La ciudad de Madrid vuelve a acoger este domingo el tradicional desfile militar por el 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, que discurrirá por un nuevo recorrido. Este año 2025 y al igual que el año pasado, el desfile dará comienzo a la altura de la entrada principal del Jardín Botánico y finalizará su recorrido en la Plaza de Colón, pasando por el Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos.

Esto se debe a que los elementos de mobiliario en la zona del estadio Santiago Bernabéu, actualmente en obras, impiden repetir el desfile en su emplazamiento habitual, que solía ser en el paseo de la Castellana, desde Plaza de Cuzco y hasta Nuevos Ministerios (calle Raimundo Fernández Villaverde).

La tribuna de autoridades, a la que asistirán el rey Felipe VI, la reina Letizia y la princesa Leonor, estará ubicada esta vez en la Plaza Cánovas del Castillo, frente a la fuente de Neptuno. En el Desfile participarán un total de 3.847 efectivos, de los cuales 524 son mujeres (el 13,6%). El despliegue incluirá también 123 vehículos, 39 motocicletas, 229 caballos, 6 perros y una cabra. En el apartado aéreo, se contará con 74 aeronaves: 45 aviones y 29 helicópteros.

Tras el Desfile llegará la recepción ofrecida por los reyes en el Palacio Real. A ella están invitados los poderes del Estado, los miembros del Gobierno, la Mesa y portavoces de Congreso y Senado, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, los presidentes autonómicos, expresidentes del Gobierno y presidentes de otras instituciones como el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y el Fiscal General del Estado.

Secuencia de actos

– 10.00 horas. Incorporación del Batallón de Honores de la Guardia Real. Incorporación de la Enseña Nacional al Batallón de Honores. Novedades a la Autoridad al Jefe de estado Mayor de la Defensa.

– 11.00 horas. Llegada de SS.MM. Los Reyes a Neptuno. Son recibidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Seguidamente serán saludados por la ministra de Defensa, Margarita Robles, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y por el jefe de Estado Mayor de la Defensa, general de Ejército Teodoro Esteban López Calderón.

– Honores Militares a SS.MM. Los Reyes.

– Novedades del jefe de Batallón de Honores a S.M. el Rey.

– Revista de S.M. El Rey al Batallón de Honores.

– Saludo de SS.MM. Los Reyes a las autoridades.

– Salto paracaidista PAPEA sobre la Plaza de Lima portando la Bandera de España.

– Acto de Izado y Homenaje a la Bandera Nacional.

– Acto de Homenaje a los que dieron su vida por España.

– Pasada Formación Mirlo (sustituta de la Patrulla Águila).

– Desfile Aéreo.

– Desfile Terrestre.

– Saludo de SS.MM. los Reyes a autoridades militares responsables y participantes en el Desfile.

– Despedida de SS.MM. Los Reyes.

– Arriado de la Bandera Nacional. (A cargo de la Guardia Civil).

Salto paracaidista

Una de las tradiciones más populares es el salto paracaidista, llevado a cabo por la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA). En el salto, el sargento primero Óscar Marsal Hernández portará una bandera de España de grandes dimensiones (24 metros cuadrados y 15 kilogramos), acompañado por el sargento primero José Carlos González Herrera, quien actuará como guía.

Izado de la Enseña Nacional y homenaje a los que dieron su vida por España

Unidades participantes: Grupo de Honores de la Guardia Real. Tras el izado de la bandera, se rendirá homenaje a los caídos, momento que estará acompañado por un sobrevuelo de la Formación Mirlo, compuesta por cinco aviones Pilatus PC-21 pertenecientes a la Academia General del Aire y del Espacio.

Composición del Desfile (comienza a las 11:30 horas)



Desfile aéreo

Formación 1: Mando del Desfile. Caza y ataque y formación de la misma.

– 2 x CE.16 (Eurofighter) del Ala 11.

Formación 2: Caza y ataque.

– 9 x C/CE.16 (Eurofighter) del Ala 14.

Formación 3: Caza y ataque.

– 5 x C/CE.15 (F-18) del Ala 15.

– 4 x C/CE.15 del Ala 12.

Formación 4: Aviación Embarcada.

– 4 x AV8B+ (Harrier) de la 9ª Escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves (FLOAN).

Formación 5: Enseñanza en vuelo.

– 4 x AE.9M (F-5) del Ala 23.

– 8 x E.27 (Pilatus) de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA).

Formación 6: Reabastecimiento en vuelo.

– 1 x TK-23 del Ala 31.

– 1 x C-15 del Ala 11.

– 1 x C-16 del Ala 12.

Formación 7: Transporte operacional.

– 1 x T-24 (A-330) del Grupo 45.

– 2 x T-23 (A-400) del Ala 31.

Formación 8: Transporte estratégico, aero-evacuación, acción del Estado y reconocimiento.

– 1 x T-22 (A-310) del Grupo 45.

– 1 x T-18 (Falcon 900) del Grupo 45.

– 1 x TR-20 (Cessna Citation) del Centro Cartográfico y Fotográfico (CECAF).

Formación 9: Medios de vigilancia y rescate marítimo.

– 1 x D-4 del Ala 48.

– 1 x CN-235MP de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR).

– 1 x Beechcraft B-300 del Servicio Aéreo de la Guardia Civil (SAER).

Formación 10: Lucha contraincendios.

– 3 x UD-13/14 (Canadair) del Grupo 43.

Formación 11: Transporte táctico.

– 1 x T.19 (CN-235) del Grupo de Escuelas de Matacán (GRUEMA).

– 2 x T.21 (C-295) del Ala 35 y Ala 37.

Formación 12: Mando Grupo de Helicópteros.

– 1 x HT/D-21/27 (mando) del 402 Escuadrón del Ala 48.

– 2 x HD-29 803 del 803 Escuadrón del Ala 48.

Formación 13: Helicópteros de enseñanza.

– 5 x HE.25 de la Patrulla Aspa del Ala 78.

Formación 14: Helicópteros del Ejército de Tierra.

– 2 x HT.17 del Batallón de Helicópteros de Combate V (BHELTRA V).

– 2 x HA.28 del Batallón de Helicópteros de Ataque I (BHELA I).

– 2 x HT.29 del Batallón de Helicópteros de Maniobra III (BHELMA III).

– 1 x HE-26 de la Academia de la Aviación del Ejército de Tierra (ACAVIET).

– 1 x HU-26 del Batallón de Helicópteros de Emergencias (BHELEME II).

Formación 15: Helicópteros de la Armada.

– 2 x AB-212 de la 3ª Escuadrilla de la FLOAN.

– 1 x SH60B de la 10ª Escuadrilla FLOAN

Formación 16: Helicópteros del SAER.

– 2 x AS-365 del SAER.

– 3 x EC-135 del SAER.

Formación 17: Medios de Acción del Estado

– 3 x E135 del Cuerpo Nacional de Policía (CNP).

– 1 x AS365 de la Agencia Estatal de Administración Tributaría (AEAT).

– 1 x AW139 del SASEMAR

Formación 18: Cierre del desfile aéreo

– 5 x E.27 (Pilatus PC-21) de la AGA.

Desfile terrestre

Unidad motorizada

Sección de motos de la Guardia Real.

– Mando del desfile; General Jefe de la BRIPAC “ALMOGAVARES” VI.

– Estado Mayor de la BRIPAC.

– Unidad de Veteranos, Reservistas Voluntarios y personal con discapacidad.

– Escalón motorizado de las Fuerzas Armadas:

Escalón motorizado del Ejército de Tierra:

Jefe de la columna, Jefe del Batallón Zapadores Paracaidistas VI.

Vehículo 8×8 DRAGÓN.

Dos Vehículos de Exploración de Caballería (VEC) de la Brigada “Guadarrama” XII.

Dos Vehículos de Reconocimiento y Combate de Caballería (VRCC) “Centauro” del Regimiento de Caballería “Farnesio” 12, de la Brigada “Galicia” VII.

Dos vehículos tipo mulas FALCATA con capacidad de ser lanzadas desde aeronave en paracaídas.

Dos Vehículos de Alta Movilidad Táctica (VAMTAC) de la Brigada “Guadarrama” XII.>> Dos Vehículos Ligeros Multipropósito (LMV) del Regimiento de Infantería “Nápoles” de Paracaidistas.

Dos Vehículos RG-31 del Regimiento de Infantería “Nápoles” de Paracaidistas.

Dos Vehículos Especiales Multiplataforma de Abastecimiento y Recuperación (VEMPAR), uno con un carga de Obús aerolanzable Light Gun L118 y otro con carga de vehículo tipo mula FALCATA, de la Brigada “Almogávares” VI de Paracaidistas.

– Escalón motorizado de la Armada

– Escalón motorizado del Ejército del Aire.

– Escalón motorizado de la Unidad Militar de Emergencias.

– Escalón motorizado de la Guardia Civil.

– Escalón motorizado del cuerpo Nacional de Policía

– Escalón motorizado de Vigilancia Aduanera.

– Escalón motorizado de Protección Civil.

Unidades a pie

1ª AGRUPACIÓN

• Jefe de la Guardia Real y su Plana Mayor de Mando

• Unidad de música de la Guardia Real

• Escuadra de Gastadores de Guardia Real

• Grupo de Honores de la GR

 Mando y PLMM del Grupo de Honores de la GR

 Compañía ‘Monteros de Espinosa’ del Batallón de GR

 Banderas y estandartes de las Unidades que desfilan (19)

Banderas desfilarán sin escolta ni acompañante

• Bandera de la Guardia Real (GR)

• Estandarte del Regimiento ‘Alcázar de Toledo’ 61 (RAC 61)

• Bandera del Regimiento ‘Asturias’ 31 (RI31)

• Bandera de la Academia General Militar (AGM)

• Bandera del Regimiento ‘América’ 66 (RCZM66)

• Bandera del Regimiento ‘Inmemorial del Rey’ 1 (RI.1)

• Bandera del Colegio de Guardias Jóvenes

• Bandera del Grupo de Regulares 52 (GREG 52)

• Bandera del Tercio de Armada.

• Bandera de la Academia General del Aire (AGA)ç

• Bandera de la Academia Básica del Aire (ABA)

• Bandera del Tercio ‘Alejandro de Farnesio’ 4º de la Legión (TERLEG 4)

• Bandera de la Academia General Básica de Suboficiales (AGBS)

• Bandera del Regimiento ‘Nápoles’ 4 de Paracaidistas(RIPAC 4)

• Bandera de la UME

• Bandera de la Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil

• Bandera de la Agrupación del Cuartel general del Ejército del Aire y del Espacio.

• Bandera de la Escuela de Suboficiales de la Armada

• Bandera de la ARS (Guardia Civil)

• Bandera de la Academia Central de la Defensa.

• Compañía ‘Mar Océano’.

• Escuadrilla ‘Plus Ultra’.

2ª AGRUPACIÓN.

• Mando de un Capitán de Navío y su Plana Mayor

• Banda de Guerra

• Batallón de Alumnos de la Armada

 Escuadra de gastadores de la Escuela Naval Militar

 Mando y Plana Mayor del Batallón de Alumnos.

 Compañía de alumnos Escuela Naval Militar

 Compañía de alumnos Escuela de Suboficiales de la Armada.

• Escuadrón de Alumnos del Ejército del Aire y del Espacio

 Escuadra de gastadores de la Academia General del Aire

 Mando y Plana Mayor del Batallón de Alumnos.

 Compañía de alumnos de la Academia General del Aire

 Compañía de alumnos Academia Básica del Aire

• Batallón de Alumnos del Ejército de Tierra

 Escuadra de gastadores de la Academia General Militar

 Mando y Plana Mayor del Batallón de Alumnos.

 Compañía de cadetes de la Academia General Militar

 Compañía de alumnos de la Academia General Básica de Suboficiales

• Compañía de Alumnos de la Academia Central de la Defensa

• Batallón de Alumnos de la Guardia Civil

 Escuadra de gastadores de la Guardia Civil

 Mando y Plana Mayor del Batallón de Alumnos.

 Compañía de Caballeros y Damas Alumnos Cadetes

 Compañía Guardias Alumnos.

3ª AGRUPACIÓN.

• Mando de un Coronel del Ejército del Aire y del Espacio con su Plana Mayor

• Banda de Guerra

• Batallón / Escuadrón de Unidades Ejército del Aire y del Espacio

 Escuadra de Gastadores de Ejército del Aire y del Espacio

 Mando y Plana Mayor del Batallón Ejército del Aire y del Espacio

 Escuadrilla del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo 20

 Compañía de la Escuadrilla de Honores del Ejército del Aire y del Espacio.

• Batallón de la Armada.

 Escuadra de Gastadores del Tercio Armada.

 Mando y Plana Mayor del Batallón Armada.

 Compañía del Tercio Armada

 Compañía mixta de Unidades de la Armada.

• Compañía de la Unidad Militar de Emergencias

• Compañía de la Guardia Civil.

• Unidad de Policía Canaria

4ª AGRUPACIÓN.

• Mando y Plana Mayor de Regimiento de Infantería ‘Asturias’ Nº31

• Banda de Guerra de la Brigada ‘Guadarrama’ XII

• Batallón Mixto del Regimiento de infantería Asturias 31:

 Escuadra de gastadores Brigada ‘Guadarrama’ XII

 Mando y Plana Mayor del Batallón ‘Uad-Ras’.

 1ª Compañía del ‘Uad-Ras’

 2ª Compañía del Batallón de Infantería mecanizada ‘Covadonga’

• Batallón del Regimiento de Infantería ‘Inmemorial del Rey’ Nº1.

 Escuadra de gastadores del Regimiento de Infantería ‘Inmemorial del Rey’ Nº1.

 Mando y Plana Mayor de Batallón Honores del Regimiento de Infantería ‘Inmemorial del Rey’ Nº1.

 1ª Compañía

 2ª Compañía

• Batallón mixto Fuerza Terrestre (FUTER)

 Escuadra de gastadores Brigada ‘Almogávares’ VI de Paracaidistas

 Mando y Plana Mayor

 Compañía de la Brigada ‘Almogávares’ VI de Paracaidistas

 Compañía del Regimiento de Cazadores de Montaña América 66.

5ª AGRUPACIÓN. (Paso específico).

• Mando y Plana Mayor del Tercio ‘Alejandro Farnesio’ 4º de la Legión

• Bandera de la Legión

 Escuadra de gastadores de Tercio ‘Alejandro Farnesio’ 4º de la Legión

 Banda y Música de la Brigada de la Legión

 Mando y Plana Mayor de la Bandera del Tercio ‘Alejandro Farnesio’ 4º de la Legión

 Compañía

 Compañía

• Tabor de Regulares: (Mando de Grupo de Regulares de Melilla nº 52).

 Escuadra de gastadores de Mando de Grupo de Regulares de Melilla nº 52

 Nuba de Mando de Grupo de Regulares de Melilla nº 52

 Mando y Plana Mayor del Tabor Alhucemas I/52.

 1ª Compañía del Tabor Alhucemas I/52.

 2ª Compañía del Tabor Alhucemas I/52.

UNIDADES A CABALLO

• Batería Real de la Guardia Real

• Escuadrón del Cuerpo Nacional de Policía

• Escuadrón de Sables de la Guardia Civil

Afecciones al tráfico

Días previos al desfile:

Desde las 8 horas del 6 de octubre hasta las 20 horas del 14 de octubre de 2025 con motivo del montaje de tribunas y estructuras, se encuentran previstos cortes de tráfico en el carril bus, así como en los carriles de circulación próximos a la Plaza de Cánovas del Castillo.

Desde las 22:30 horas del 9 de octubre hasta las 00:30 horas del 10 de octubre de 2025 debido a labores de señalización horizontal, se encuentran planificados cortes de tráfico en el tronco central del Paseo del Prado entre la Plaza de la Lealtad y Calle Felipe IV (carriles en sentido hacia la Plaza de Cibeles).

Desde las 21:30 horas del 10 de octubre hasta 02:30 horas del 11 de octubre, con motivo del ensayo, se encuentran previstos cortes de tráfico en los siguientes viales:

Plaza de Cánovas del Castillo. Paseo del Prado desde la Plaza del Emperador Carlos V hasta la Plaza de la Lealtad (calzada central en sentido hacia la Plaza de Cibeles). Paseo del Prado desde la Plaza de Cánovas del Castillo hasta la Plaza del Emperador Carlos V (calzada central en sentido hacia dicha plaza). Calles y plazas que confluyen en la Plaza de Cibeles, Plaza de Cánovas del Castillo y Plaza del Emperador Carlos V.

Domingo, 12 de octubre de 2025:

Desde las 07:30 hasta las 14 horas (aproximadamente) se encontrarán cerrados al tráfico totalmente los siguientes viales:

Plaza del Emperador Carlos V. Paseo del Prado. Plaza de Cánovas del Castillo. Plaza de Cibeles. Paseo de Recoletos. Plaza de Colón. Plaza de la Lealtad. Antonio Maura, desde la Plaza de la Lealtad hasta su confluencia con Alfonso XII. Ruiz de Alarcón, desde su confluencia con Montalbán hasta Academia. Felipe IV, desde el Paseo del Prado hasta Moreto. Alfonso XII: carriles izquierdos y de incorporación de la calle entre Espalter y Antonio Maura. Lateral del Paseo del Prado entre la Plaza de la Lealtad y la Plaza de Cibeles (en sentido hacia la Plaza de Cibeles) frente al Museo Naval y al Ayuntamiento de Madrid. Plaza de Murillo. Espalter.

Desde las 7:30 hasta las 15 horas (aproximadamente) se encuentran previstos cortes de tráfico en:

Santa María de la Cabeza desde la Glorieta del Emperador Carlos V hasta Batalla del Salado. Atocha desde San Eugenio hasta la Glorieta del Emperador Carlos V. Paseo de la Reina Cristina, desde los Jardines de Jimena Quirós hasta la Plaza de Mariano de Cavia. Serrano, desde el cruce con Armada Española hasta Marqués de Villamagna. Génova con dirección hacia la Plaza Colón, desde dicha plaza hasta la intersección con Zurbano. Lateral del Paseo de la Castellana entre Goya y Ayala. Armada Española, entre la Plaza de Colón y Serrano. Goya, entre el Paseo de la Castellana y Serrano. Hermosilla, entre el Paseo de la Castellana y Serrano. Ayala, entre el Paseo de la Castellana y Serrano. Serrano, desde Armada Española hasta Ayala. Paseo de la Castellana carriles que permiten el giro hacia Alcalá Galiano, esta última calle y Monte Esquinza. Paseo de la Infanta Isabel. Paseo de la Castellana desde la Plaza de Colón hasta la Plaza de Emilio Castelar (carriles centrales del Paseo de la Castellana desde la Plaza Gregorio Marañón hasta la Plaza San Juan de la Cruz). Ruiz de Alarcón desde Felipe IV hasta Academia y la terraza frente a la Iglesia de San Jerónimo el Real.

Como complemento de lo anterior, y en función de las necesidades que puedan apreciarse, por parte de los Agentes de la Autoridad se podrá proceder a ampliar los cortes de tráfico indicados.

Se intentará mantener habilitado para el tráfico en:

El acceso a la estación de Atocha por la calle Méndez Álvaro.

La libre circulación y movimiento en la glorieta del monumento a las víctimas del 11M para el acceso a la estación de Atocha, Alfonso XII y avenida Ciudad de Barcelona.

El paso transversal desde General Martínez Campos hacia Serrano y lateral del Paseo de Castellana. Se dejará libre la glorieta y la del Doctor Marañón permitiendo el paso transversal y el acceso al lateral de subida del Paseo de Castellana.

La circulación por debajo del túnel desde avenida Ciudad de Barcelona a las Ronda de Atocha y viceversa.

Oferta de Transporte Público:

Para atender esta demanda el sistema de transporte público de la Comunidad de Madrid dispone de:

Metro: Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10. Estaciones más próximas: Atocha, Estación del Arte, Banco de España, Retiro, Serrano y Colón. También se encuentran en las cercanías las estaciones de Antón Martín, Gran Vía, Callao, Sol, Ópera, Chueca, Velázquez y Alonso Martínez.

Autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT): Se encontrarán operativas las líneas habituales, excepto las afectadas por los cortes de tráfico durante el desfile militar que son un total de 44 líneas de la red diurna: 001, 1, 2, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 32, 34, 36, 37, 41, 45, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 74, 85, 86, 102, 119, 141, 146, 150, 247, C1, C2, C03, E1 y Express Aeropuerto. También se encuentran afectadas 10 líneas de la red nocturna: N9, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N17, N25 y N26.

Cercanías: La estaciones más próximas al evento son Recoletos y Atocha.

BiciMad: El día 12 de octubre de 2025 desde las 7 y hasta las 15 horas se encuentra previsto el cierre de las estaciones: 67 (calle de Almadén), 81 (Cuesta de Claudio Moyano), 86 (Plaza de Cibeles) y 94 (Paseo de Recoletos- Biblioteca Nacional).

Taxi: Las parada de taxi situadas en los aledaños y en el recorrido del desfile quedarán inutilizadas en los horarios de cortes anteriormente mencionados:

Plaza del Emperador Carlos IV. Calle de Atocha. Plaza de Cánovas del Castillo. Calle de Felipe IV. Plaza de la Lealtad. Paseo del Prado. Calle de Génova (esquina Plaza de Colón). Calle de Goya (esquina Plaza de Colón). Paseo de la Castellana (esquina Hermosilla). Calle de Hermosilla (esquina Paseo de la Castellana). Calle de Serrano (esquina Goya). Calle de Serrano (esquina Hermosilla). Calle de Serrano (esquina Ayala).

Reservas de estacionamiento de autobuses turísticos y discrecionales (SEA): Se prevén afecciones durante los horarios de corte a las reservas de estacionamiento de autobuses turísticos y discrecionales localizadas en calles céntricas.

Servicio de grúa municipal: Debido a los cortes de tráfico de calles se prevé que se encuentre inhabilitado el ‘Depósito grúa. Base de Colón’ entre las 7:30 y las 14 horas del 12 de octubre de 2025.

Por todo lo anterior, el Ayuntamiento de Madrid recomienda a la ciudadanía la utilización del transporte público, evitar la circulación por las inmediaciones de las zonas afectadas por cortes y/o restricciones de tráfico y en caso de ser necesaria la utilización del vehículo privado para desplazamientos de largo recorrido utilizar M-30 y M-40.