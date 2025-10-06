Cuatro citas clave para celebrar la Hispanidad en Barajas

Barajas celebra este fin de semana el Día de la Hispanidad, ofreciendo a vecinos y visitantes cuatro citas clave que combinan música en directo, actividades para toda la familia y un acto institucional para rendir homenaje a la riqueza cultural que compartimos los países hispanos. Durante tres días, del viernes al domingo, distintos espacios del distrito se convertirán en escenario de celebración del arte, la música y la cultura en español.

La programación arrancará el viernes 10 de octubre a las 19:00 h en el Centro Sociocultural Villa de Barajas con el concierto de Malfario, una banda que nos invitará a realizar un viaje atlántico a través de la música. Su propuesta parte de la rumba como seña de identidad, pero no deja de lado los grandes clásicos del pop y el rock ni los géneros más actuales como el reguetón, el hip hop o el dance. Con una puesta en escena fresca, dinámica y muy participativa, este cuarteto formado por voz, guitarras, percusión y teclados transforma cada actuación en una auténtica fiesta colectiva que promete contagiar su energía al público asistente.

El sábado 11 de octubre comenzará con el tradicional izado de bandera, que tendrá lugar a las 12:00 h en la Glorieta de la ermita Nuestra Señora de la Soledad. Se trata de un acto simbólico para conmemorar la Fiesta Nacional y rendir homenaje a la unión y diversidad de las culturas hispanas.

A continuación, a las 12:30 h, el Centro Sociocultural Villa de Barajas acogerá el espectáculo familiar El viaje atlántico de Kokore y Noa, una experiencia interactiva y educativa que combina humor, valores, participación infantil. Sus protagonistas, Kokore y Noa, —dos aventureras acompañadas de una guitarra con vida propia y una simpática cebra escénica— emprenderán un recorrido donde descubrirán quiénes son realmente gracias al poder de la música. Un divertido homenaje a la riqueza musical que une a las culturas hispanas de todo el mundo

El fin de semana culminará el domingo 12 de octubre, en el parque infantil Rioja Galería, en la calle de la Rioja, de 11:30 a 15:00 h y que permitirá a niños y niñas compartir juegos y actividades al aire libre. Habrá castillos hinchables y talleres creativos de banderas de países hispanos, así como de pulseras, además de sorpresas para toda la familia.