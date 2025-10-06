El conductor que atropelló gravemente a dos jóvenes en Carabanchel triplicaba la tasa máxima de alcohol

El conductor detenido acusado de atropellar a un chico de 25 años de edad y una chica de 26, ambos de nacionalidad española que resultaron heridos graves, ella con la pérdida de ambas piernas, tras ser embestidos por un todoterreno cuando descargaban mercancías de una furgoneta en doble fila en el distrito madrileño de Carabanchel, casi triplicó la tasa máxima de alcohol.

Los hechos ocurrieron pasadas las 8 de la mañana del sábado, 4 de octubre, a la altura del número 74 de la calle de Antonio López. Al parecer, ambos jóvenes estaban descargando una furgoneta, aparcada en doble fila, cuando fueron embestidos por un conductor en todoterreno.

Como consecuencia de ello, sufrieron heridas muy graves en sus piernas: tras una primera asistencia por parte de vecinos y viandantes realizando un torniquete para que no se desangrara, sanitarios del SAMUR-Protección Civil atendieron a la chica de 26 años, que sufrió la ampu tación de ambas piernas.

Finalmente fue intubada y trasladada al Hospital de La Paz, donde ingresó en estado grave. No se teme por su vida. Por su lado, los sanitarios atendieron al chico de 25 años de edad, con una fractura abierta en la pierna derecha. Fue trasladado al Hospital Universitario 12 de Octubre, donde ingresó en estado grave. No se teme por su vida.

Al parecer, tras el atropello el conductor del todoterreno, de nacionalidad española, intentó darse a la fuga, pero fue retenido por vecinos y transeúntes, especialmente por un ciudadano lituano, hasta la llegada de la Policía Municipal.

Tras realizarle el pertinente test de alcoholemia (0,70 miligramos por litro de aire espirado), casi triplicando la tasa máxima (0,25 mg/l) y superando el límite entre infracción y delito (0,60 mg/l), fue detenido acusado de varios delitos de lesiones, otro contra la seguridad vial y otro de abandono del lugar del accidente. El hombre ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial.