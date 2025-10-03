Madrid recibe a Carlos Soria tras coronar la cumbre del Manaslu en Nepal a sus 86 años

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, ha recibido hoy al alpinista Carlos Soria tras coronar en Nepal, a sus 86 años, la cumbre del Manaslu. Se trata una de las 14 cumbres de más de 8.000 metros del planeta ubicada en el Himalaya.

Con esta acción, patrocinada por el Gobierno regional, se ha conmemorado la primera vez que un equipo español coronó un ochomil, hace ya medio siglo, cuando ascendieron a esta misma cima miembros de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara, entre los que se encontraba el propio Soria.

