El Ayuntamiento de Madrid, reconocido por la Comunidad por su papel en el CRTM

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recibido de manos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, un reconocimiento al Ayuntamiento por su papel decisivo en los orígenes del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, al ser la primera administración en adherirse al proyecto y traspasar sus competencias en transporte urbano, sentando así las bases de un modelo de gestión coordinada, integrada y eficaz.

Este galardón pone en valor la apuesta del Consistorio por la cooperación institucional como herramienta para mejorar la movilidad y ofrecer a los ciudadanos un sistema de transporte público moderno, eficiente y accesible.

Almeida ha subrayado que “un buen transporte público permite conectar personas y municipios y, por eso, el Ayuntamiento de Madrid fue el primero en unirse al proyecto del Consorcio Regional de Transportes”. Asimismo, ha agradecido su labor a los trabajadores del Consorcio durante todos estos años, así como a los de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid), que transportaron 470 millones de usuarios en 2024.

