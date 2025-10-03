Latina homenajea con una placa a José Antonio Díaz Gutiérrez ‘Melo’

El concejal de Latina, Alberto González, ha descubierto esta tarde una placa conmemorativa en honor al promotor deportivo José Antonio Díaz Gutiérrez, ‘Melo’, fallecido en 2023 a los 55 años, en las pistas del Centro Deportivo Municipal Aluche, en el que fue responsable de la escuela municipal de fútbol sala. González ha destacado que este homenaje, acordado en el Pleno del distrito de julio de 2024, celebra “toda una vida de entrega, pasión y dedicación al fútbol sala municipal del distrito de Latina”.

‘Melo’ destacó por su promoción del deporte base en el distrito. Desde muy joven entró a formar parte de la plantilla de lo que era el antiguo Instituto Municipal de Deportes (IMD), desarrollando diversas funciones en el CDM Aluche. Durante más de 30 años estuvo al frente de la gestión de los arbitrajes de los Juegos Deportivos Municipales de fútbol sala en Latina, colaborando en la organización de torneos y promoviendo mejoras en la gestión de estos eventos.

A lo largo de sus 21 años como presidente del Club Deportivo Elemental (CDE) Sport Latina, impulsó numerosos eventos deportivos y culturales en el distrito, consolidando el club como todo un referente. Su labor fue reconocida en vida por la Federación Madrileña de Fútbol Sala y la Federación de Fútbol de Madrid, que le otorgaron la Insignia y la Medalla de Plata al Mérito Deportivo.