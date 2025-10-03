CentroDistritos

Centro homenajea a los mayores de 90 años por su valiosa contribución al distrito

Gacetín Madrid

En el marco de la Semana de los Mayores, la Junta Municipal de Centro ha celebrado un homenaje a más de 70 socios de más de 90 años de los centros municipales de mayores Antón Martín, Benito Martín Lozano, Dos Amigos y San Francisco, para reconocer su valiosa contribución al distrito.

Celebrado en el Centro Cultural Puerta de Toledo, el acto de homenaje ha comenzado con una actuación de zarzuela, en la que los asistentes han disfrutado de piezas clásicas como El barberillo de LavapiésAgua, azucarillos y aguardiente y La verbena de la Paloma, recordando así las recientes verbenas populares de San Cayetano, San Lorenzo y de la Virgen de la Paloma.

El concejal del distrito, Carlos Segura, ha agradecido a los socios su implicación en el día a día de los centros de mayores. La celebración de este homenaje reafirma el compromiso del distrito de Centro con sus vecinos de mayor edad, reconociendo su legado y fomentando espacios de encuentro y celebración para quienes han construido la historia viva de Madrid.

