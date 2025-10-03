El delegado del Gobierno se reúne con el Defensor del Pueblo ante el incremento de la violencia sexual en Madrid

El delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha mantenido hoy una reunión con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo Pujol, para analizar la problemática de las violencias sexuales en la región.

En el encuentro, celebrado en la sede de la Delegación del Gobierno, también han participado la adjunta segunda del Defensor del Pueblo, Patricia Bárcena García; y la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno, Eva Corrales Melero.

Durante el mismo, han podido analizar la evolución de las denuncias de casos de violencias sexuales, con un incremento sostenido en los últimos años que contrasta con el descenso generalizado de la criminalidad en la Comunidad de Madrid. En concreto, las denuncias de delitos contra la libertad sexual habrían crecido un 8,6% en la región en los seis primeros meses del año, frente a un descenso del 2,7% de la criminalidad general, según el Balance de Criminalidad de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

Un indicador que, por otro lado, refleja la reducción de la “cifra oscura” de casos sin denunciar, lo que muestra avances en materia de sensibilización y concienciación. En este contexto, ambas instituciones han coincidido en la necesidad de seguir trabajando para reforzar la confianza de las víctimas a la hora de denunciar, entre otras medidas para la prevención, protección y atención eficaz a las víctimas.

Instituciones, agentes sociales y políticos

Esta semana el delegado también ha mantenido sendas reuniones con representantes de los sindicatos CCOO y UGT para analizar el estado de la cuestión en el ámbito laboral.

Las reuniones se enmarcan en los encuentros promovidos desde 2024 por el delegado del Gobierno con el objetivo de fomentar la colaboración entre administraciones y agentes sociales para poner freno a las violencias sexuales en la región, reforzando las líneas de colaboración en prevención, atención y protección.

En lo que va de año, se han celebrado un total de 18 encuentros con representantes de instituciones, colegios profesionales, asociaciones empresariales, organizaciones profesionales y formaciones políticas, así como unidades especializadas de Policía Nacional (UFAM) y Guardia Civil (EMUME).