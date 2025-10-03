Sábado de mercados en Madrid: de Coleccionismo, de las Ranas, Cámara Agraria, ‘Los Sábados de El Rastro’ y ‘[The Festival] by SALESAS’

La ciudad de Madrid será este sábado, 4 de octubre, epicentro de los mercados de productos artesanos y de proximidad. El emblemático Mercado de las Ranas regresa al Barrio de las Letras, una actividad de puertas abiertas donde los establecimientos comerciales ubicados en el barrio se abren con el objetivo de mostrar y compartir la oferta comercial, turística, cultural y gastronómica. Por su lado, regresa este sábado el tradicional Día de Mercado de la Cámara Agraria con productos de proximidad 100% madrileños.

Y también hará las delicias de los madrileños este sábado una nueva edición de ‘Los Sábados de El Rastro‘, con las mejores antigüedades, vintage, almoneda, coleccionismo, gastronomía y entretenimiento. Finalmente regresa la Feria de Coleccionismo, una actividad mensual que constituye un punto de encuentro entre expositores, coleccionistas y aficionados de toda España; y ‘[The Festival] by SALESAS’, una fuerte apuesta por el formato de street market (mercado callejero).

Mercado de las Ranas

La Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras organiza este sábado, 4 de octubre, de 12:00 horas a 20:00 horas, una nueva edición del emblemático Mercado de las Ranas, un mercado especial que cuenta con varias citas al año centradas en temáticas distintas entorno a las cuales se desarrollará una gran variedad de actividades culturales, comerciales y artísticas para todas las edades.

El Mercado de las Ranas es una actividad de puertas abiertas donde los establecimientos comerciales ubicados en el Barrio de las Letras se abren determinados sábados del mes de forma ininterrumpida con el objetivo de mostrar y compartir la oferta comercial, turística, cultural y gastronómica del Barrio. A su vez, los locales hosteleros ofrecen numerosos atractivos aportando oferta integral a todos los visitantes con promociones, descuentos y menús especiales.

Una actividad que se asemeja en formato a otros mercados mundialmente conocidos como el Portobello Road o Camden Town localizados en Londres o los famosos mercados de las pulgas neoyorkinos como el Hell’s Kitchen o el Soho Antiques Fair & Collectibles.

Este mercado debe su nombre a la calle Cantarranas, actual calle Lope de Vega que discurre por el Barrio de las Letras. Lo que le distingue y aporta la diferencia es la característica de que los establecimientos abren sus puertas ininterrumpidamente al público dando a conocer sus productos.

Con esta actividad se pretende apoyar a los comercios e impulsar el número de visitantes al barrio. Una iniciativa promovida por la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras integrada por 260 establecimientos en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y con el apoyo del sector hotelero y entidades del Barrio de las Letras.

Día de Mercado de la Cámara Agraria

Con el mes de abril recién estrenado regresa al recinto ferial de la Casa de Campo el tradicional Día de Mercado de la Cámara Agraria, donde los visitantes pueden comprar productos de proximidad 100% madrileños. Si quieres disfrutar de verdad con unas verduras y hortalizas recién cogidas de la huerta, tu lugar es sin duda el Día de Mercado.

De producción ecológica o tradicional, en ambos casos han sido recogidas apenas unas horas antes, a escasos kilómetros de la capital, en las huertas de Fuenlabrada, San Martín de la Vega, Perales de Tajuña, Villa del Prado y otros municipios de la sierra oeste de Madrid, permitiéndonos así la posibilidad de acceder al auténtico producto de cercanía y disfrutar del placer de consumir alimentos sanos y naturales con los que preparar el mejor gazpacho y las mejores ensaladas que hagan nuestras delicias en esta época estival.

Con la huerta a pleno rendimiento, podremos encontrar una amplia oferta de producto de temporada, con una frescura y una calidad a prueba del consumidor más exigente: tomates de hasta siete variedades distintas, pepinos, calabacines, cebollas, cebolletas, ajos, remolacha, patatas, berenjenas, un sinfín de lechugas y un largo etcétera de verduras y hortalizas que, bien para acompañar o como plato principal, resultan más que apetecibles y saludables para los menús veraniegos. Puro producto de proximidad, llegan a tu mesa con todas sus propiedades de color, sabor, olor… y recordemos, además, que su consumo aporta pocas calorías y muchos e importantes beneficios para nuestra salud.

Además de los productos hortícolas, que por su variedad, calidad y precio serán sin duda la estrella de la jornada, encontrarás en el Día de Mercado todo lo necesario para hacer una compra completa y de categoría: vinos, quesos, aceites, carne, legumbres, pan, ahumados, embutidos para barbacoas tan típicas de estas fechas, aperitivos… todo lo necesario para llenar tu despensa y disfrutar de los mejores productos.

Es una nueva oportunidad de disfrutar del contacto personal con agricultores, ganaderos y empresas del sector agroalimentario de nuestra Comunidad. Y convéncete de que los mejores productos se cultivan y elaboran mucho más cerca de lo que imaginas. No faltes a esta cita mensual y anima a tus conocidos a que vengan, porque el boca a boca es la campaña publicitaria más objetiva, más barata y la que mejor funciona.

El Día de Mercado se celebra de 10:00 a 15:00 horas, normalmente el primer sábado de cada mes, en la sede de la Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid, en el recinto ferial de la Casa de Campo (Metro Puerta del Ángel y Lago).

La Comunidad de Madrid cuenta con 16.368 explotaciones agrarias y ganaderas y 1.360 industrias alimentarias, sectores que generan 114.000 puestos de trabajo. De esas explotaciones, 11.532 se dedican a actividades agrícolas y 4.836 son ganaderas, con casi de 1,83 millones de cabezas de ganado. Además, 334.500 hectáreas de la Comunidad de Madrid se dedican a cultivos, prados y pastos.

‘Los Sábados de El Rastro‘

La feria de ocio más castiza y emblemática ‘Los Sábados de El Rastro‘ regresa este sábado, 4 de octubre, al centro de Madrid con las mejores antigüedades, vintage, almoneda, coleccionismo, gastronomía y entretenimiento. En la Plaza del General Vara del Rey, de 10:00 a 14:30 horas se podrá vivir una experiencia singular con los mejores creadores y buscadores de tendencias en todas las disciplinas, gastrofun, alta coctelería, craft, arte o música.

La plaza recupera con la instalación de la Feria de Desembalajes, un mercado tradicional que tuvo su origen en décadas de 1970 y 1980 y que permaneció vivo durante 20 años. Un entramado artístico de artesanía, expositores de piezas vintage, coleccionismo, almoneda y diversas antigüedades, independientes del mercado ambulante del domingo.

Con la intención de dinamizar la hostelería y generar tráfico al resto de calles de la zona, Los Sábados de El Rastro contará con diversos circuitos para todos los públicos:

Feria Desembalaje : expositores de antigüedades, coleccionismo y ropa vintage en la Plaza General Vara del Rey.

: expositores de antigüedades, coleccionismo y ropa vintage en la Plaza General Vara del Rey. Circuito gastro : una ruta para degustar la gastronomía tradicional e innovadora de Madrid ( enlace aquí ).

: una ruta para degustar la gastronomía tradicional e innovadora de Madrid ( ). Circuito comercio : una ruta para que conozcas las mejores tiendas del barrio ( enlace aquí

: una ruta para que conozcas las mejores tiendas del barrio ( Circuito familiar: una gran variedad de actividades para la familia en La Glorieta de Puerta de Toledo

Un paseo por el barrio más castizo de Madrid, donde disfrutar de los comercios más típicos, antigüedades, artesanía, actividades y buena gastronomía que han puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid, Todo está en Madrid, Madrid Capital de Moda y la Asociación de Comerciantes de El Rastro.

Feria de Coleccionismo

El Museo del Ferrocarril de Madrid, con sede en la histórica estación de Delicias, ofrece una interesante alternativa de ocio en la capital para este fin de semana, que seguramente hará las delicias de mayores y pequeños.

El primer sábado del mes, 4 de octubre, acoge la Feria de Coleccionismo, una actividad mensual que constituye un punto de encuentro entre expositores, coleccionistas y aficionados de toda España. Y el primer domingo, este 5 de octubre, el Mercadillo de Modelismo Ferroviario, que convoca a ferroviarios y aficionados al modelismo que compran, venden o intercambian artículos.

La Feria de Coleccionismo del Museo del Ferrocarril de Madrid, anteriormente conocida como Feria ‘La Estación’, es un espacio en el que encontrar todo tipo de artículos relacionados con el mundo del coleccionismo.

Pueden comprarse allí juguetes antiguos y de chapa, marcas tan conocidas como Payá, Rico, Sanchís o Jyesa, o los famosos Madelman, Geyperman, Airgamboys y Playmobil, junto a auténticos clásicos como Scalextric, Ibertrén, Exin Castillos o Star Wars. Hay también muñecas (Nancy, Barriguitas, Mariquita Pérez), álbumes de cromos, cómics, carteles de cine y publicidad, revistas y fotografías. Primer sábado de cada mes, salvo agosto, de 10:00 a 19:00 horas. Entrada general: 3 euros. Entrada superreducida: 1 euro (Personas con discapacidad / Ciudadanos de la Unión Europea en situación legal de desempleo).

Los amantes de las maquetas, sobre todo de las ferroviarias, tienen su cita este domingo en el Mercadillo de Modelismo, de periodicidad mensual, donde se reúnen artesanos, ferroviarios y aficionados para comprar o intercambiar piezas. Los principiantes pueden encontrar asesoramiento y consejo de veteranos en la materia y los coleccionistas consiguen piezas exclusivas para llenar sus vitrinas.

Es también una excelente opción para quienes simplemente buscan un regalo original. En este mercadillo destacan los artesanos, que son capaces de crear desde el simple poste de catenaria o el “mono” de señales hasta la locomotora más complicada, a partir de materias primas y piezas recicladas. Primer domingo de cada mes, salvo agosto, de 10:00 a 14:00 horas.

[The Festival] by SALESAS

Y también hará las delicias de los madrileños este sábado una nueva edición de ‘[The Festival] by SALESAS’, una fuerte apuesta por el formato de street market (mercado callejero). Este día 6, primer sábado del mes de abril, se celebra una nueva edición de [The Festival], la cita mensual del singular mercadillo que abarrota las calles del centro de la ciudad de Madrid. ¿Todavía no lo conoces? ¡Sigue leyendo!

[The Festival] by SALESAS es una fuerte apuesta por el formato de street market (mercado callejero) que se celebra en Madrid el primer sábado del mes. Los habituales stands de mercadillo se conjugan con un ambiente cosmopolita, que acerca el trabajo de jóvenes creadores al público, en un cuidado entorno donde también hay espacios gastronómicos y culturales.

Las calles de Campoamor, Santa Teresa y Argenosla se convierten en el epicentro de este evento urbano que congrega a un público muy plural. Ya sea para pasear y ojear la oferta, para dialogar con productores y adquirir productos, para hacer un brunch y acudir a una galería de arte; todo esto y mucho más ocurre en este particular [The Festival]. La organización se incluye en el proyecto Madrid Capital de Moda, que quiere congregar toda la oferta de este sector en la ciudad.

En [The Festival] podrás pasear por las tiendas habituales de la zona mientras ojeas las diferentes propuestas de los stands. También encontrarás repartidos por la zona los habituales foodtrucks o estaciones de comida, donde se servirán suculentos platos y dulces. Barceló Gastro Food, Bunny’s Dely o El Huerto de Lucas son alguno de los nombres detrás de las propuestas gastronómicas que podrás degustar en esta edición.

El fin del intenso frio es la mejor excusa para disfrutar de esta experiencia de compras al aire libre. El mercado discurre entre las 11:30 horas hasta las 20:00 horas de la tarde. Consulta toda la información en [The Festival] by SALESAS