Yolanda Agudo Arroyo, nueva directora de UNED Madrid

El rector de la Universidad Nacional a Distancia (UNED) ha designado a Yolanda Agudo Arroyo como nueva directora del Centro Asociado UNED Madrid, con efectos desde el 1 de octubre. Hasta la fecha, Yolanda Agudo Arroyo ha ejercido como subdirectora de Tecnología y Calidad del centro, desde donde ha liderado la implementación de proyectos estratégicos orientados a la modernización de los procesos, la incorporación de herramientas digitales para la docencia y la mejora de la experiencia del alumnado. Su trayectoria en la UNED ha estado marcada por el impulso de iniciativas innovadoras, el refuerzo de la calidad académica y la optimización de los servicios ofrecidos a la comunidad universitaria.

Con este nombramiento, Agudo Arroyo sustituye a Claudia Sevilla, quien deja la dirección del centro tras una etapa caracterizada por el fortalecimiento institucional, el impulso de la actividad académica y cultural, y la consolidación de UNED Madrid como un espacio de referencia en la educación superior a distancia. La institución académica expresa su reconocimiento y agradecimiento por la dedicación y la entrega demostrada por Sevilla en el desempeño de su cargo.

La designación de Yolanda Agudo Arroyo, por su parte, responde al compromiso de UNED Madrid con la renovación, la excelencia y la innovación en la gestión. En su nueva responsabilidad, la directora afronta el reto de continuar desarrollando un modelo educativo accesible y flexible, que atienda a la diversidad del alumnado y se adapte a los nuevos desafíos de la enseñanza universitaria en un entorno globalizado y digital.

UNED Madrid, uno de los centros públicos de la comunidad con mayor número de estudiantes y relevancia académica, se reafirma así en su papel como motor de formación, investigación y extensión universitaria, contribuyendo al desarrollo cultural y profesional de la sociedad madrileña y nacional.

UNED MADRID

UNED Madrid constituye un centro universitario de referencia a nivel nacional e internacional en el centro de Madrid y la zona norte, con un amplio número de sedes a lo largo de la comunidad. A través de todas estas ubicaciones favorecemos el acceso presencial de nuestros estudiantes para garantizar la oferta de un sistema de aprendizaje que combina la docencia online y el acompañamiento presencial, con el soporte de una plataforma tecnológica multidispositivo en constante evolución.

Somos un centro asociado de UNED, la universidad pública más grande de España, tanto en oferta académica como en número de estudiante -con más de 200.000 cada año-. Con base en la digitalización, la innovación educativa y la accesibilidad desde UNED Madrid favorecemos la investigación, la transferencia y el emprendimiento a través de un modelo educativo flexible y adaptado a las necesidades individuales de cada estudiante, potenciando el aprendizaje activo.