Cerca de 200 profesionales se reúnen en el Hospital Infanta Leonor para abordar los últimos avances en riesgo cardiovascular

El Hospital Universitario Infanta Leonor, perteneciente a la red sanitaria pública de la Comunidad de Madrid, ha celebrado la ‘V Jornada de Actualización en Riesgo Cardiovascular’, organizada por el Servicio de Medicina Interna de este hospital en colaboración con la Sociedad de Medicina Interna de Madrid-Castilla La Mancha (SOMIMACA). El evento reunió a cerca de 200 profesionales sanitarios, principalmente médicos internistas y de Atención Primaria, con el objetivo de actualizar conocimientos en el abordaje integral del paciente con riesgo cardiovascular.

La jornada fue inaugurada por la directora gerente del Hospital Universitario Infanta Leonor, Dra. Carmen Pantoja Zarza, junto al presidente de SOMIMACA, Dr. Luis Cabeza Osorio, y miembros del comité científico y organizador, el jefe de Servicio de Medicina Interna, Dr. Juan Torres Macho, y las facultativas especialistas en Medicina Interna y que lideran la consulta de riesgo vascular de este centro hospitalario, Dra. Nuria Muñoz Rivas y Dra. Eva María Moya Mateo.

El programa científico, impartido por expertos en Medicina Interna, Cardiología, Nefrología, Oftalmología, Endocrinología y Nutrición, y también del ámbito de Atención Primaria, incluyó talleres prácticos sobre ecografía multivaso, ecocardioscopia, retinografía, la presentación de casos clínicos complejos en riesgo cardiovascular con la participación de médicos residentes, así como mesas redondas, que abordaron asuntos como novedades en factores de riesgo cardiovascular clásicos, incluyendo hipertensión arterial, obesidad y nefroprotección en diabetes; estrategias no farmacológicas para pacientes de alto riesgo, con especial atención a la coordinación entre niveles asistenciales; y actualización en dislipemias, con ponencias sobre nuevos tratamientos hipolipemiantes y escenarios clínicos emergentes.

La conferencia inaugural fue impartida por el jefe de Servicio de Medicina Interna del Infanta Leonor, Dr. Juan Torres Macho, y versó sobre la Inteligencia Artificial (IA) y el riesgo vascular. En concreto, se expusieron ejemplos de las herramientas más actuales disponibles para diagnóstico, predicción y seguimiento, se presentó el proyecto desarrollado en este hospital madrileño “Atheroscope” (detección de ateroesclerosis subclínica mediante retinografía no midriática) y la visión del futuro más inmediato del papel de la IA en el manejo de pacientes con riesgo cardiovascular.

Conferencia del Prof. Valentín Fuster

Uno de los momentos más destacados fue la Conferencia Magistral del Profesor Valentín Fuster, director del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y director médico del Hospital Mount Sinaí de Nueva York, que presentó su visión sobre el futuro de la medicina cardiovascular a través de la imagenómica. La conferencia fue presentada por la Dra. Nuria Muñoz Rivas, cuya iniciativa fue esencial para contar con la participación del Dr. Fuster en esta edición. En reconocimiento a su trayectoria, el comité organizador le hizo entrega de una placa conmemorativa “por su inspiradora conferencia magistral, su excelencia científica y entrega a la ciencia, a los pacientes y a las nuevas generaciones de médicos”.

La jornada, celebrada los días 25 y 26 de septiembre, concluyó con una sesión titulada “Top ten en riesgo cardiovascular desde las últimas jornadas”, en la que se revisaron los avances más relevantes en este campo, incluyendo nuevas guías clínicas, terapias emergentes y herramientas de evaluación del riesgo.

El riesgo cardiovascular es la probabilidad que una persona tiene de estar afectada y/o morirse por una enfermedad cardiovascular. Estas enfermedades suponen la primera causa de muerte en nuestro país. Entre las más frecuentes se encuentran el ictus, la hemorragia cerebral, la angina de pecho, el infarto agudo de miocardio, la insuficiencia arterial periférica y la insuficiencia renal crónica. Anualmente se publican numerosos estudios clínicos y revisiones de los mismos que desarrollan nuevas estrategias de tratamiento, nuevos fármacos y nuevas indicaciones que facilitan la práctica clínica en la atención a estos pacientes.