Usera acerca la programación de otoño a todos sus centros culturales

Usera da la bienvenida al otoño con una programación cultural variada que llega a todos los centros culturales del distrito. Octubre presenta un calendario con propuestas teatrales y artísticas que incluyen cine y espectáculos infantiles para toda la familia, además de diversas exposiciones y las últimas citas en espacios al aire libre.

La agenda otoñal se inicia con la colección ‘Un viaje pictórico de Navalacruz al Mediterráneo y más allá’ en la sala de exposiciones de la junta municipal del distrito desde el jueves 2 hasta finales de mes. También se proyectará la película Cónclave (viernes 10) y se podrá disfrutar del espectáculo infantil musical Tiroriro y del recital Poesía desde el alma (sábado 11). Cerrarán el mes el espectáculo infantil Alas para volar (sábado 25) y la obra Maribel y la extraña familia, del grupo teatral Tamerlam (domingo 26).

El baile y el cante abren la agenda del Centro Cultural Orcasur con el espectáculo Todo flamenco, el viernes 3. El teatro llegará el viernes 17 con la obra familiar Limosnas y la propuesta ‘Misión espacial/Ciencia Divertida’, el sábado 18. El miércoles 22, está prevista la celebración del 600º aniversario de la llegada del pueblo gitano a España con una actuación conmemorativa de la mano de la compañía Rafe de Usera junto al cuarteto Versátil. El musical México Mágico cerrará las propuestas en Orcasur el viernes 31.

En el Centro Cultural Meseta de Orcasitas, el calendario arranca el sábado 4con la comedia dramática para adultos Dos hermanas y el espectáculo infantil Cuatro patas tiene un cuento, el domingo 5. El domingo 19, se podrá disfrutar de la interpretación de El enfermo imaginario de Molière, en versión infantil y de la mano de la compañía Vidas de alambre.

El último fin de semana, se cierra la programación con la proyección de la aclamada película El 47 (viernes 24); el espectáculo infantil A golpe de carcajadas de la compañía Achus y Chusita, el domingo 26, y el monólogo cómico Riquiña de Jazmín Abuin, el lunes 27.

Durante todo el mes de octubre, el Centro Cultural Cánovas del Castillo acogerá la exposición de pintura ‘EspacioU’ y el Centro Cultural Usera 1 albergará una colección de retratos fotográficos sobre diversidad funcional bajo el título ‘Diver_Gentes’. Además, el Centro Sociocultural San Fermín organiza el escape room ‘Escuela de Magia’ el sábado 11. También tendrá lugar un concierto tributo a la música española de los 70 a los 90 el domingo 19 y cierra la programación el espectáculo infantil El náufrago, el sábado 25 de octubre.

Último mes de ‘Calle Abierta’

El calendario cultural incluye las actuaciones del programa ‘Calle Abierta’, que finaliza en octubre sus propuestas al aire libre con el recital de canción española de Manuel Segura, hoy miércoles 1, en la plaza del Pueblo. Para celebrar el Día de la Hispanidad, el sábado 11 tendrá lugar un concierto de grupos folclóricos sudamericanos en la plaza del Pilón y el domingo 12, habrá un concierto multicultural en la plaza de la Asociación.

Esta agenda callejera terminará el sábado 18 con un taller infantil de magia y juegos populares en la calle de Ricardo Beltrán y Rózpide, en Zofío y el viernes 31, con una fiesta de Halloween en la plaza Romana.

El programa ‘21 Distritos’ también tiene parada en Usera y continúa con el taller intergeneracional ‘Recogiendo nuestra memoria: las mujeres del distrito’, con dos sesiones en octubre. Además, se organizará un taller de sticker art en la Biblioteca Pública Municipal San Fermín. Este espacio acogerá también las dos proyecciones del ciclo Madrid Distrito en Corto durante los días 10 y 17 de octubre.