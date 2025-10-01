Fuencarral-El Pardo celebra el Día Internacional de las Personas de Edad con una clase de gimnasia, talleres y una exhibición canina

El distrito de Fuencarral-El Pardo se ha volcado en la celebración del Día Internacional de las Personas de Edad con un programa repleto de actividades dirigidas a las personas mayores. El concejal del distrito, José Antonio Martínez Páramo, ha asistido a la inauguración de estas jornadas en el Hospital Universitario La Paz, donde los participantes han podido escuchar charlas sobre acompañamiento o prevención de caídas, entre otros asuntos.

En el Centro Municipal de Mayores Mirasierra, se han desarrollado un taller de robótica especialmente dirigido a personas mayores y una actuación de zarzuela. Ademas, en la explanada del templete del parque de la Vaguada, ha tenido lugar una exhibición de guías caninos a cargo de la Policía Nacional.

Asimismo, Martínez Páramo ha presenciado esta tarde una clase de gimnasia organizada por la junta municipal del distrito en la explanada del Centro Cultural La Vaguada, además de saludar a los usuarios de los talleres de pintura, baile y memoria que han comenzado a impartirse en el curso 2025-2026, en el Centro Municipal de Mayores La Vaguada, el que cuenta con más usuarios de la ciudad, cerca de 12.900.