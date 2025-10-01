El C.C. Eduardo Úrculo acoge este fin de semana las finales del I Certamen de Danza de Tetuán

Cuarenta y cuatro artistas y compañías han participado en el I Certamen de Danza de Tetuán, organizado por la junta municipal del distrito, en las modalidades de danza contemporánea y de danza española o flamenco. Las fases finales se celebrarán este fin de semana en el Centro Cultural Eduardo Úrculo.

Entre todas las compañías y artistas presentados, se ha realizado una preselección de ocho agrupaciones que participarán en la semifinal el próximo viernes 3, a las 19:00 horas. La gala final del certamen tendrá lugar al día siguiente a la misma hora. El fallo del jurado se emitirá al finalizar las actuaciones de los finalistas. Durante la deliberación, se podrá disfrutar de la actuación de la bailaora jienense Vanesa Aibar y su espectáculo titulado Fragmento de Aspid.

El jurado estará compuesto por la concejala del distrito, Paula Gómez-Angulo; la jefa de Unidad de Servicios Culturales y Ocio Comunitario de la junta municipal y tres miembros elegidos entre bailarines y coreógrafos de reconocido prestigio: Olga Baeza, periodista del Área de Cultura de Radio Nacional de España; Omar Khan, periodista y crítico de danza, y Helena Martín, bailarina y coreógrafa.

Las compañías semifinalistas recibirán un premio de 325 euros cada una. También habrá premios para las categorías de mejor coreografía, con una dotación económica de 2.000 euros en cada modalidad, y para el mejor bailarín o bailarina en cada modalidad, que recibirá 1.000 euros.