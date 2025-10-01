Hortaleza consolida El Silo como referente cultural a través de las exposiciones

El concejal de Hortaleza, David Pérez, ha inaugurado hoy la nueva exposición instalada en el Espacio Cultural El Silo, Sueños de ilustración y otras pinturas, una colección de 200 obras de Fernando Vicente, uno de los ilustradores y pintores más reconocidos del panorama artístico español contemporáneo. La muestra, incluida dentro de la programación cultural del distrito, se puede visitar hasta el próximo 31 de octubre.

El concejal ha destacado la “calidad de los trabajos” del artista, “una pequeña muestra de su extensa obra ilustrativa, periodística y pictórica”, incidiendo en el compromiso de la junta municipal de consolidar este espacio cultural “tan emblemático para la historia del distrito” a través de exposiciones “de máximo nivel creativo a nivel nacional e internacional que puedan disfrutar todos los vecinos”.

Fernando Vicente (Madrid, 1963) es un ilustrador y pintor autodidacta, surgido en los años de la movida madrileña. Ha desarrollado una amplia trayectoria que abarca la prensa cultural, el cartelismo, la ilustración de libros y una sólida obra pictórica personal.

A lo largo de su carrera, ha trabajado para medios como Babelia (El País), revistas culturales y proyectos editoriales de prestigio, así como para multitud de trabajos en el ámbito de la ilustración, logrando tres premios Award of Excellence de la Society for News Design. Paralelamente, ha construido un corpus pictórico agrupado en series como Anatomías, Atlas, Vanitas o Heroínas literarias, donde dialoga con disciplinas como la cartografía, la anatomía, la literatura o la moda. Sus ilustraciones de clásicos como Alicia en el País de las Maravillas, Frankenstein o Drácula han confirmado su capacidad para reinterpretar la tradición con una mirada propia y profundamente contemporánea.

La muestra propone un recorrido integral por estas facetas a lo largo de las seis plantas de El Silo: desde la ilustración periodística hasta sus carteles para la Feria del Libro de Madrid; desde sus barajas ilustradas hasta las pinturas originales de sus series más emblemáticas, para descubrir la vertiente divulgativa y comunicadora de su trabajo, así como su dimensión más íntima y reflexiva. Como recuerda el propio autor, “la cultura se escribe, se lee y también se mira”.