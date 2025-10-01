Chamartín inaugura el Centro de Tecnología y Estimulación para mayores con la primera sala multisensorial de la red municipal

La concejala de Chamartín, Yolanda Estrada, ha inaugurado esta mañana el Centro de Tecnología y Estimulación para los mayores del distrito, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas de Edad. El nuevo espacio accesible, anexo al Centro Municipal de Mayores Nicolás Salmerón, nace como un apoyo más para reducir la brecha digital. Además, los usuarios podrán disfrutar de la primera sala de estimulación multisensorial para mayores autónomos existente en el conjunto de centros municipales de Madrid.

Estrada ha señalado que “este centro, accesible y dotado con un nuevo ascensor, se une a los servicios que ya prestamos en los tres centros de mayores”. En la sala tecnológica, dotada con equipos, pantalla táctil y conexión wifi, tendrán a su alcance las herramientas para desenvolverse en el entorno digital. Durante el año, se ofrecerán cursos y talleres intensivos para promover la capacitación digital, aprender sobre ciberseguridad o sobre el manejo del teléfono móvil en un entorno saludable

En colaboración con la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios-Universidad Pontificia de Comillas, ubicada en el distrito, se realizarán ciclos formativos mensuales para mejorar las capacidades motoras, sensoriales, cognitivas y psicosociales

Sala multisensorial: fuentes de luz, aromaterapia y columnas de burbujas

Ubicada en la primera planta del espacio, la sala multisensorial, de carácter gratuito, cuenta con varias herramientas interactivas para estimular los sentidos mediante el uso de la tecnología como sistemas de relajación, experiencias sensoriales y herramientas terapéuticas útiles para el desarrollo ocupacional. Las inscripciones comienzan el próximo viernes en los centros municipales de mayores.

La concejala ha explicado que el espacio cuenta con “altavoces, columnas de burbujas, fibras ópticas, fuentes de luz, difusores de aromaterapia, barras lumínicas y butacas con vibración acústica que permitirán poner la tecnología al servicio de la estimulación de las personas mayores y de su bienestar”.