La Audiencia de Madrid juzga este jueves a un hombre por matar a su pareja y su hija de 6 años: piden prisión permanente revisable

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita prisión permanente revisable para G. P. S., un hombre que mató de varias puñaladas a su hija de seis años de edad y otros 25 años de prisión por el asesinato de su pareja hacia la que tenía un comportamiento “controlador” al punto de pegarle y de prohibirle ir al gimnasio “lugar al que acudía la misma para fortalecerse ante el miedo que sentía”.

El representante del Ministerio Público le imputa dos delitos de asesinato. La Fiscalía tiene señalado el juicio (con jurado) para el jueves día 2 de octubre, a las 10:00 horas, en la sección 26ª de la Audiencia Provincial de Madrid.

El escrito de acusación señala que G. P. S. mantuvo une relación sentimental con I. D. S. “marcada por la ausencia de valores comunes de respeto y de convivencia”. Según el fiscal, sobre las 12:00 horas del 6 de noviembre de 2022, el acusado se encontraba en el domicilio familiar de Móstoles, al sur de Madrid, en compañía de su mujer y su hija “con la intención y el único propósito de acabar con la vida de su éstas”.

En ese preciso instante cogió un cuchillo “y de forma directa se abalanzó con el arma sobre las mismas, asestándoles con brutalidad numerosas cuchilladas por todo el cuerpo, causándoles la muerte”. El acusado fue detenido en el mismo domicilio sobre las 22:00 horas.