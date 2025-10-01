El partido Rayo Vallecano – KF Shkëndija de este jueves, declarado de alto riesgo: movilizados 300 agentes de policía y seguridad

Un total de 320 integrantes conformarán el dispositivo de seguridad que la Delegación del Gobierno en Madrid activará para el partido de la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Conference League 2025/2026 que enfrentará al Rayo Vallecano y el Shkëndija Tetovo este jueves 2 de octubre, a partir de las 18:45 horas, en el Estadio de Vallecas.

Este partido ha sido catalogado de Alto Riesgo por la Comisión Antiviolencia. El operativo, que se encargará de vigilar las zonas aledañas al estadio para prevenir incidentes, estará formado por agentes de la Policía Nacional —procedentes de la Unidad de Intervención Policial, la Unidad Especial de Caballería, la Brigada Provincial de Información y la Brigada Móvil—; de la Policía Municipal de Madrid.

También componentes de SAMUR-Protección Civil; del Cuerpo de Bomberos, y vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club de fútbol. En el servicio de Metro también se reforzará la presencia de vigilantes.

Se prevé la asistencia de cerca de unos 200 aficionados normacedonios con entrada en un estadio que rozará el aforo completo. Para agilizar el trabajo de los agentes, se recomienda a todos los asistentes al estadio que acudan con antelación para pasar los controles de seguridad establecidos.

