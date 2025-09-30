Tarot, amuletos, astrología, quiromancia… llega a Madrid la 34ª Feria Esotérica

La Feria Esotérica de Madrid regresa a la capital en una 33ª edición que, del 2 al 5 de octubre en las Salas Demo 1 y 2 (1º Planta) de la Estación de Madrid-Chamartín, reunirá importantes personalidades integradas en el mundo espiritual, con el objetivo de facilitar al visitante soluciones a sus problemas, energías positivas y buenas vibraciones.

La Feria, de entrada gratuita, contará con más de 70 expositores que pondrán a la venta todo tipo de productos relacionados con el mundo esotérico: cuencos tibetanos, talismanes, libros, amuletos, etc. Además, se organizarán conferencias y seminarios sobre quiromancia, astrología energética, o meditación, que serán impartidas por destacados profesionales del campo esotérico.

En esta edición, la inauguración de la feria (2 de octubre a las 12:00 horas) está a cargo de Cecilia, una reconocida chamana peruana. Dirigirá un ritual chamánico que tiene como objetivo invocar la paz en el mundo y expresar el rechazo a las guerras, utilizando danzas, ritos e invocaciones a las energías de la madre tierra, los seres de luz y los guías. “Conectaré con la energía del universo, donde se busca sanar y crear armonía entre toda la humanidad al encender esa pequeña chispa de paz y amor en los corazón”, comenta la chamana.

La feria cuenta con un espacio dedicado a las terapias alternativas, donde se organizarán diferentes talleres gratuitos de reiki, meditación a través del sonido, medicina tibetana, o masajes terapéuticos. La música también tiene un hueco con músicas sacro-espirituales, música sanadora, Sufí, y sesiones diferentes con instrumentos como el handpan, el tambor oceánico, el shrutibox, los gongs, o los cuencos tibetanos, para lograr una relajación profunda.

La directora de la feria, Rosa María Fernández, ha anunciado que “debido al éxito de ediciones anteriores, volveremos a instalar el Pozo de los Deseos, donde el público podrá depositar sus peticiones. El último día se realizará una bendición para conseguir los propósitos”.

Al igual que en ediciones anteriores se llevarán a cabo a diario consultas de videncia, astrología, fotografía del aura, tarot, terapias alternativas, masajes, reiki y medicina tibetana. El horario de la feria es: 2 al 4 de octubre: 10:30 a 20:30 horas; 5 de octubre: 10:30 a 19:00 horas. Entrada gratuita (reserva aquí).