Madrid recibe la Insignia de Oro de APIEM por el Plan Rehabilita

El Ayuntamiento de Madrid ha sido distinguido en la noche de ayer con la Insignia de Oro de la Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Madrid (APIEM) por su contribución a la mejora y rehabilitación eléctrica de las viviendas de la capital a través del Plan Rehabilita, estrategia municipal impulsada desde el Área de Políticas de Vivienda.

El delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González, ha recogido esta distinción durante la 67ª edición de la Cena Cóctel de APIEM, celebrada en la Real Fábrica de Tapices, subrayando que “este reconocimiento es un estímulo para seguir trabajando en la modernización del parque de viviendas de Madrid, haciéndolo más seguro, eficiente y preparado para los retos energéticos del futuro”. González ha añadido que el Plan Rehabilita “no solo recupera edificios, sino que mejora la vida de los ciudadanos y contribuye a reducir riesgos”.

El delegado ha recordado que la instalación eléctrica “es la columna vertebral de la transición energética” apuntando que “sin una red segura y actualizada será imposible electrificar los usos que todavía dependen de combustibles fósiles y que representan cerca del 40 % del consumo energético”.

De hecho, González ha precisado que desde el Plan Rehabilita 2024 se incluye una Línea de Seguridad específica para modernizar instalaciones eléctricas y sistemas de protección contra incendios, una novedad que responde a una necesidad urgente, “ya que muchos de los incendios que ocurren en las viviendas están relacionados con instalaciones antiguas o inadecuadas”. En este sentido, ha explicado que las actuaciones subvencionadas son, en la práctica, “un auténtico seguro de vida en los hogares”, ya que no solo previenen riesgos y protegen a las familias, sino que además sientan las bases de la transición energética, preparando el parque residencial madrileño para un futuro más seguro, sostenible y eficiente.