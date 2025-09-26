Madrid ciudadNoticias

Alto riesgo: 1.000 efectivos participan en el dispositivo de seguridad del derbi Atlético – Real Madrid de este sábado

La Delegación del Gobierno en Madrid activará un dispositivo de seguridad integrado por casi un millar de componentes para el derbi de la jornada 10 de La Liga EA Sports 2025/26 que enfrenta este sábado 27 de octubre al Atlético de Madrid – Real Madrid a partir de las 16:15 horas. Este partido ha sido catalogado de Alto Riesgo por la Comisión Antiviolencia.

El operativo, que se encargará de vigilar las zonas aledañas al estadio para prevenir incidentes, estará formado por agentes de la Policía Nacional —procedentes de la Unidad de Intervención Policial, la Unidad Especial de Caballería, la Brigada Provincial de Información y la Brigada Móvil—; de la Guardia Civil de Tráfico, para coordinar los accesos por carretera al estadio.

Tambiém de la Policía Municipal de Madrid; componentes de SAMUR-Protección Civil; del Cuerpo de Bomberos; miembros de Cruz Roja, y vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club de fútbol que juega como local. En el servicio de Metro también se reforzará la presencia de vigilantes.

El estadio registrará aforo completo para el encuentro, en el que los aficionados visitantes rondarán en las gradas los 550. Para agilizar el trabajo de los agentes, se recomienda a todos los asistentes al estadio que acudan con antelación para pasar los controles de seguridad establecidos.

