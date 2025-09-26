La Policía Municipal de Madrid incrementa un 21% sus sesiones de educación vial

La Policía Municipal de Madrid incrementó un 21 % sus sesiones de educación vial para los madrileños, especialmente para los escolares, durante el último curso (2024-2025). Se impartieron un total de 11.329 sesiones frente a las 9.386 del curso anterior.

Sanz, acompañada del concejal de Moratalaz, Ignacio Pezuela, y de mandos policiales, ha subrayado la importancia de esta formación en seguridad vial por parte de los agentes municipales a los escolares madrileños, como estos de 5º de Primaria: “Seguimos apostando por la educación vial como herramienta preventiva clave para mejorar la seguridad en las calles de la ciudad, como hacen nuestros policías municipales desde hace décadas, promoviendo hábitos responsables entre los madrileños desde edades tempranas”.

El Cuerpo de la Policía Municipal cuenta con tres parques de educación vial fijos, ubicados en los distritos de Latina, Usera y Moratalaz. También con el parque móvil hoy visitado, recientemente renovado tras una inversión de 18.000 euros, diseñado para la promoción de la educación vial tanto en la vía pública como en centros escolares de toda la ciudad. Las sesiones de educación vial se imparten por los agentes de la Policía Municipal tanto en colegios e institutos de enseñanza secundaria como en universidades, centros de mayores, AMPAS, asociaciones, etc.

Renovación del parque móvil de seguridad vial

Esta renovación del parque portátil se ha llevado a cabo con el objetivo de mantener la eficacia y seguridad de estas actividades, actualizando sus elementos, cuyo uso intensivo y exposición al clima habían provocado un progresivo deterioro del material.

Así, se han renovado dos semáforos, la iluminación LED y las baterías recargables, más de medio centenar de señales, una treintena de alfombras de caucho, un tubo perimetral hinchable, así como una decena de conos de balizamiento con cinta retráctil.

Así lo ha destacado la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias de la capital, Inma Sanz, durante su visita, esta mañana, al colegio Sagrada Familia de Madrid, ubicado en el distrito de Moratalaz, donde se están realizando unas jornadas formativas por parte de Policía Municipal que utilizan el parque móvil de seguridad vial recientemente renovado.