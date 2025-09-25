Pantalla gigante, mil sillas y visitas gratis: la Semana de la Ópera transforma Madrid

La Semana de la Ópera del Teatro Real continúa con su segunda tanda de actividades, que se celebrarán entre el 25 y el 28 de septiembre en pleno centro de Madrid. La emblemática institución abre de nuevo sus puertas a la ciudadanía con propuestas culturales gratuitas.

Tras el éxito que tuvo en julio la emisión de La traviata en plazas de toda España, el Teatro Real repite fórmula y vuelve a llevar la ópera a la calle. En la plaza de Isabel II (Metro Ópera) se instalará una pantalla gigante en la fachada posterior del edificio, donde los asistentes podrán disfrutar de varias retransmisiones al aire libre.

Sillas para el público y acceso libre

Desde el jueves hasta el sábado, a las 19:30 horas, se colocarán alrededor de mil asientos gratuitos frente a la pantalla, que se irán ocupando por orden de llegada hasta completar aforo. El objetivo es que el público pueda compartir la experiencia de la ópera en un ambiente abierto y popular, en pleno corazón de la capital.

Programa de retransmisiones

Jueves 25 de septiembre : Otello , de Giuseppe Verdi. Retransmisión en directo desde el Teatro Real de la ópera que inaugura la temporada, Otello de Verdi, la gran tragedia de celos y traición.

: , de Giuseppe Verdi. Retransmisión en directo desde el Teatro Real de la ópera que inaugura la temporada, Otello de Verdi, la gran tragedia de celos y traición. Viernes 26 de septiembre : La traviata , de Giuseppe Verdi. Emisión de La traviata en la icónica producción de Willy Decker que cautivó al público del Real la pasada temporada

: , de Giuseppe Verdi. Emisión de La traviata en la icónica producción de Willy Decker que cautivó al público del Real la pasada temporada Sábado 27 de septiembre: Maria Stuarda, de Gaetano Donizetti. Retransmisión de un imprescindible del bel canto, parte de la trilogía de las reinas Tudor de Donizetti en la producción de David McVicar.

Jornada de puertas abiertas

El domingo 28 de septiembre, de 09:30 a 15:30 horas, el Teatro Real invitará a todas las personas interesadas a recorrer sus espacios públicos, incluyendo la sala principal y los salones, en una visita libre sin necesidad de registro previo. La entrada será por la plaza de Oriente, con el último acceso permitido hasta las 14:30 horas.

Más actividades paralelas

Además de las retransmisiones y la jornada de puertas abiertas, se han programado sorteos y promociones especiales, con el objetivo de acercar la lírica a un público cada vez más amplio. Con estas iniciativas, el Teatro Real consolida la Semana de la Ópera como una de las citas culturales más esperadas del calendario madrileño.