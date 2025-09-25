Abiertas las inscripciones para el campamento urbano del 13 de octubre en el distrito de Salamanca

La Junta Municipal del Distrito de Salamanca ha abierto hoy las inscripciones online para apuntarse al campamento urbano que se realizará el 13 de octubre, día no lectivo en los centros educativos de Madrid.

La iniciativa propone actividades lúdico-educativas y está dirigida tanto a niños escolarizados en el distrito en cursos comprendidos entre el 2º ciclo de Educación Infantil y 6º de Educación Primaria como a aquellos cuyos padres o tutores trabajen en empresas ubicadas en el distrito.

El campamento tendrá lugar en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Reina Victoria en horario de 9:00 a 16:00 horas y oferta un total de 150 plazas, 30 de ellas para niños en situación de vulnerabilidad derivados de Servicios Sociales.

También habrá un horario ampliado de mañanas, de 8:00 a 9:00 h, y de tarde, de 16:00 a 17:00 h, para aquellos que lo soliciten dentro del periodo de inscripción online, que terminará el 1 de octubre. La publicación de los listados provisionales se realizará el 6 de octubre en www.madrid.es/salamanca.