Ayuso anuncia que la Fórmula 1 en Madrid ha vendido ya más de 45.000 entradas por 25 millones de euros: unos 550 euros de media por cada una

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que la Fórmula 1 en Madrid ha vendido ya más de 45.000 entradas con una recaudación de 25 millones de euros (una media de 550 euros por entrada), “algo nunca visto en un Gran Premio”

Así lo ha indicado en el encuentro informativo organizado por Fórum Europa: «el Gran Premio de España, que está al servicio de todos. En unas semanas ya ha vendido más de 45.000 entradas y se han recaudado más de 25 millones de euros. Algo nunca visto en un premio de Fórmula uno».

Desde que se pusieron a la venta las entrada, en apenas unas horas se ha vendido ya cerca del 50% del aforo de grada, por un valor de 25 millones de euros. Casi un 25% de las ventas ha sido fuera de España, aunque solo se ha hecho una campaña en formatos singulares en Dubái, Nueva York, México y Japón. Del exterior, los principales compradores, por este orden, han sido Reino Unido, México y EEUU.

Admitido a trámite un segundo recurso contra el circuito de Fórmula 1 de Madrid

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 22 de Madrid ha dictado decreto por el que se admite a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Plataforma Ecologista Madrileña, a través de la asociación Liberum Natura. El recurso fue presentado el 23 de junio y se dirige contra la licencia otorgada por el Ayuntamiento para la construcción del circuito de Fórmula 1 y sus instalaciones complementarias.

«Las obras, que comenzaron en abril, ya han provocado la destrucción de los humedales existentes en la parcela norte, próxima a Valdebebas», subrayan los demandantes. Antes de este recurso, la Plataforma ya había impugnado el Plan Especial que modifica la ordenación del recinto ferial de IFEMA. Ese primer recurso fue presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y admitido a trámite el pasado 27 de mayo. Paralelamente a la admisión a trámite, el Juzgado ha requerido al Ayuntamiento que aporte el expediente administrativo completo vinculado a la concesión de la licencia recurrida.

Según denuncia la Plataforma Ecologista Madrileña, el proceso para autorizar la construcción del circuito ha sido «complejo, fragmentado y poco transparente». Se han aprobado dos tramitaciones urbanísticas distintas pero simultáneas. Por un lado, fue necesario reordenar el espacio interno y externo del recinto ferial —la llamada parcela sur de IFEMA— y modificar condiciones urbanísticas clave para hacer posible las nuevas construcciones previstas: autorización de uso deportivo, eliminación de arbolado, aumento de la edificabilidad y ampliación de pabellones existentes.