La plaza de Colón acoge el IX Día de las Profesiones

La delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, acompañada del delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, y la concejala de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva, ha inaugurado hoy la IX edición del Día de las Profesiones, organizado por la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid con apoyo del Ayuntamiento.

Se trata de una cita de puertas abiertas para dar a conocer el mercado laboral a los estudiantes, a través de estands de diferentes colegios profesionales madrileños ubicados en la plaza de Colón. Durante su intervención, Hidalgo ha querido resaltar el «compromiso del Ayuntamiento con la retención de talento», en una ciudad “que genera prosperidad y asegura un futuro mejor para todos y lleno de oportunidades”.

Como ejemplo del interés del Consistorio por el talento más joven, la delegada ha hecho hincapié en el emprendimiento, “un aspecto al que le damos especial importancia” donde un proyecto personal se convierte “en una oportunidad profesional y social”. Hidalgo ha repasado las iniciativas municipales que se llevan a cabo “para que Madrid sea una ciudad que acompañe a quienes se lanzan a emprender”, a través de programas de formación, asesoramiento, espacios de incubación y apoyo en los primeros pasos del emprendimiento, “porque cuando el talento se une al acompañamiento adecuando”, ha explicado, “los resultados llegan”.

Finalmente, ha animado a los jóvenes participantes a que “apuesten por construir su futuro en Madrid” y valoren también la vocación de servicio público, “que es siempre enriquecedora, y el Ayuntamiento de Madrid es, sin duda, un destino idóneo para ejercerla”.