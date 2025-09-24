Madrid forma a los mayores en trámites electrónicos con nuevos talleres de capacitación digital

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, acompañado por la concejala de Usera, Sonia Cea, ha visitado hoy el Centro Municipal de Mayores Loyola de Palacio, en el que se imparte un nuevo programa de cursos de capacitación en competencias digitales. El taller se enmarca en el convenio de colaboración firmado el pasado mes de mayo entre el área social del Ayuntamiento de Madrid y la compañía MasOrange. Este acuerdo tiene como objetivo apoyar en el manejo diario del teléfono móvil y en la realización de trámites electrónicos a personas mayores de 60 años y así mitigar la brecha digital.

La iniciativa proporciona también apoyo y acompañamiento profesional en el uso de dispositivos móviles a usuarios de los centros municipales de mayores. Hasta el momento, se han desarrollado 30 talleres formativos en los que han participado más de 200 personas y, en los próximos meses, están previstos 68 talleres más. En total, se realizarán 98 cursos de capacitación en 28 centros distribuidos en 12 distritos de la ciudad, con Usera el que mayor número de sesiones.

En concreto, en el CMM Loyola de Palacio se está impartiendo el curso ‘Ciudadanía e identidad digital’, que incluye un módulo dirigido a explicar sistemas como el certificado electrónico, la firma electrónica o la CL@VE, y otro para aprender a solicitarlos o instalarlos. Asimismo, en el taller enseñan a los usuarios a relacionarse de forma telemática con la Agencia Tributaria y también el manejo de Mi Carpeta Ciudadana y de la aplicación de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Durante la formación, eminentemente práctica, se dota a los participantes de conocimientos útiles para la vida diaria de las personas mayores, con la intención de acabar con las desigualdades en el uso de las tecnologías y fomentar el envejecimiento activo. Además, estos talleres también tienen carácter preventivo, pues se advierte a los usuarios sobre posibles enlaces o acciones fraudulentas en el entorno digital.

Facilitar la adaptación de los mayores a las nuevas tecnologías

El Ayuntamiento de Madrid cuenta con una red de 92 centros municipales de mayores. De ellos, 88 disponen de aulas informáticas en las que se ofrecen clases formativas sobre el uso del ordenador, navegación por internet, redes sociales o correo electrónico. Además, la Estrategia municipal contra la soledad no deseada en las personas mayores, aprobada en 2024, contemplaba en su eje 4, ‘Tecnología al servicio de las personas mayores’, intensificar la formación a las personas mayores en competencias para el manejo del teléfono móvil, las aplicaciones web o la banca electrónica.

A tal fin, el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad ha firmado con la Asociación Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT) y con la Fundación Alicia y Guillermo sendos convenios de colaboración y, más recientemente, con la compañía MasOrange. Además, el programa municipal de voluntariado, Voluntarios por Madrid, también cuenta con iniciativas de acompañamiento a personas mayores en el acceso a servicios digitales.

Amplia demanda de los cursos de capacitación digital

En el caso concreto del distrito de Usera, los talleres relacionados con las nuevas tecnologías y la digitalización se encuentran entre los más demandados en sus centros municipales de mayores, con 700 socios participantes en 2025 y un 65 % de mujeres.

En el CMM Loyola de Palacio que este miércoles han visitado Fernández y Cea tienen una programación sólida en el ámbito de la capacitación digital, con 20 horas semanales de talleres de telefonía móvil e informática en niveles básico, medio y avanzado.