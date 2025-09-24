’21 Distrititos’ celebra su 5ª edición con un estudio de grabación ambulante, astronomía, teatro y un taller de circo

21 DISTRITOS, el programa de dinamización cultural del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, presenta la quinta edición de 21 Distrititos, dirigida al público infantil y juvenil, que se celebrará el sábado, 27 de septiembre, en el parque de La Vaguada (Fuencarral-El Pardo) y, el domingo 28, en el Auditorio Carlos Jiménez de Parga (Puente de Vallecas), con acceso libre y gratuito, entre las 10:00 y las 14:00 horas.

Este festival, dedicado especialmente al disfrute de la cultura en familia, ofrece un fin de semana de actividades que combinan música, teatro, instalaciones artísticas y juegos. Las actividades tendrán lugar en el exterior, invitando a todas las personas que acudan a pasar la mañana aprendiendo, explorando y experimentando en familia.

Ambos días se podrá disfrutar de actividades musicales y participativas como OrkeStròNia, de la mano de la compañía La Cresta: un espacio donde la improvisación, el arte sonoro y la sostenibilidad se unen para dar vida a nuevas formas de expresión. También la caravana de Chico-Trópico aparca en 21 Distrititos con su peculiar estudio móvil de grabación: La C.O.S.A (Centro Organizado de Sonido Ambulante). En ella se crearán canciones colectivas donde cada familia podrá sumar instrumentos, voces, letras y diversos experimentos sonoros que contribuyan a la producción de una pieza desde cero.

Por su parte, la compañía tocarjugarMADERA propone disfrutar de los juegos tradicionales de madera en formato grande. Una propuesta intergeneracional, sostenible y pensada para personas de todas las edades y condiciones, que posee un alto valor pedagógico, educativo y personal.

También participativa es la idea de la compañía Itinerània, que instalará El Laberint, una insólita red de paredes transparentes y pasillos flanqueados por enigmáticas puertas donde cada persona deberá crear su propio camino, en conjunto o de manera individual.

Con el fin de fomentar la conciencia y el pensamiento crítico en familia, el proyecto Pequeñistas propone un taller de pancartas y un telón común. Se anima a los participantes a pensar lemas en conjunto y a crear sus propias pancartas, de forma individual o grupal, utilizando diversos materiales y técnicas. Después, el grupo definirá un lema compartido o una combinación de ideas y trabajará en la creación de una gran tela común. Este taller culminará con la Marcha Pequeñista: un recorrido expresivo en familia para contarle al mundo lo que niñas y niños tienen que decir, con el acompañamiento musical de la mano de la Batucada Que Entiende.

Mirando al cielo, en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), se invita a una experiencia única pensada para despertar la curiosidad científica en los más pequeños: Observación Solar para familias. Una oportunidad para acercarse al fascinante mundo de la astronomía de manera divertida y educativa.

Para los amantes del circo, el taller Circo Diverso, diseñado por la Asociación Circo Diverso, también estará en 21 Distrititos para enseñar a sus participantes nociones básicas de las teorías y prácticas del circo a través de malabarismo, aéreos, equilibrio y LSE (Lengua de Signos Española).

Presentando la magia del Body Marbling, la productora La Mirilla ofrecerá una innovadora técnica de impresión sobre la piel que hará del cuerpo una obra de arte colorida, original y única. Inspirada en la antigua tradición del marmolado del Japón Imperial, esta experiencia invita a explorar la creatividad de una manera única.

Por último, únicamente el sábado 27, a partir de las 10:00 h, La petite caravane de Adrián Conde llega a 21 Distrititos con un pequeño teatro sobre ruedas que ofrecerá una actuación irrepetible, representando a un diminuto artista feliz de mostrar sus habilidades.

Más propuestas para todos los públicos y gustos

El sábado, 27 de septiembre, a las 11:00 h, comenzará en la Biblioteca Pública Municipal San Fermín (Usera) el proceso participativo Recogiendo nuestra memoria: las mujeres del distrito, junto a Herstóricas. El proyecto incluye tres sesiones formativas —27 de septiembre, 18 y 25 de octubre— y culminará con una muestra final, el 8 de noviembre.

El lunes, 29 de septiembre, a las 17:00 horas, la coreógrafa y creadora Poliana Lima propone una exploración de cuerpo e identidad a través del movimiento con el taller El monstruo divino, en el Centro Cultural Puerta de Toledo (Centro). La actividad se extenderá hasta el 4 de octubre, fecha en la que se presentará una muestra final abierta al público. Ese mismo día, a las 19:30 h, el ciclo ‘Charlas con Altura’ vuelve al Faro de Moncloa con hablarenarte & Taller Placer, que invitan a una reflexión conjunta sobre el horizonte, el paso del tiempo y ‘la hora dorada’.

Por último, el martes, 30 de septiembre, a las 17:30 h, el artista urbano OTTSTUFF impartirá un taller de Sticker Art en la Biblioteca Pública Municipal Miguel Delibes (Moratalaz), donde enseñará desde cero a crear pegatinas originales.