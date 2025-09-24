Vicálvaro recuerda al profesor Luis Madrid Pastor dedicándole unos jardines

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, acompañado por el concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo, y el concejal de Vicálvaro, Ángel Ramos, ha participado esta mañana en el acto de descubrimiento de la placa que da nombre a los jardines de Luis Madrid Pastor, en homenaje a este profesor falleció el pasado mes de marzo en un accidente de montaña, y que desarrolló su labor docente durante más de 20 años en el Instituto de Educación Secundaria Valdebernardo.

El acto ha contado con la asistencia de familiares, profesorado y alumnado del colegio público y el IES Valdebernardo. Carabante ha destacado “la importancia de reconocer a quienes han dejado una huella significativa en nuestra ciudad”, rindiendo tributo y homenaje a través de las calles de Madrid “a aquellas personas que, por sus extraordinarias cualidades, experiencias, y vinculación social” —en este caso, a través de los jóvenes—, “son merecedoras de ese reconocimiento y, por tanto, de permanecer en la memoria urbana de nuestra ciudad”, como ocurre con el nombre que de este jardín.

El Pleno de Vicálvaro del pasado mes de julio aprobó por unanimidad la propuesta de denominar como jardines del Profesor Luis Madrid Pastor al espacio verde ubicado entre el colegio público Valdebernardo y el instituto de secundaria del mismo nombre, ubicado entre la calle del Tren de Arganda y el bulevar de Indalecio Prieto. La iniciativa fue impulsada por vecinos y por el consejo escolar del IES Valdebernardo para destacar la labor y dedicación de Luis Madrid Pastor como profesor de este centro escolar desde su creación, hace ya 25 años, así como su vinculación con el barrio.

El parque de Valdebernardo Norte ha sido recientemente renovado para convertirlo en un espacio verde moderno, accesible y sostenible, con áreas de juego infantil, pistas de patinaje y terrenos deportivos que sirven tanto para el ocio infantil como para el esparcimiento de los vecinos.