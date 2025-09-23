Hakuna y DJ Rainyell, protagonistas de las Fiestas de San Vicente de Paúl 2025 (Carabanchel)

El fin de semana se celebran las Fiestas de San Vicente de Paúl en el distrito madrileño de Carabanchel. Del 26 al 28 de septiembre la Junta Municipal ha preparado un programa donde el plato fuerte lo pondrá el grupo Hakuna, que repite en su cita con las fiestas del distrito.

El viernes 26 arrancarán los talleres para los más pequeños con un pintacaras y el espectáculo ‘El circo de la nada’. A las 20:00 h se celebrará la Misa Solemne en la Parroquia San Vicente de Paúl y a las 21:30 h actuará en la plaza el grupo Hakuna, quienes repiten por su vinculación con la parroquia. A medianoche continuará la música con DJ Rainyell.

El sábado 27 se organizarán talleres y juegos para disfrutar en familia desde las 11:00 h. Por la tarde, habrá magia y un espectáculo circense a las 18:30 y a las 20:00 h respectivamente. A las 21:30 h será el momento de bailar con la música de Totem’80 y el sonido de DJ Lady Cherry desde las 00:00 h.

El último día, el domingo 28, celebraremos la Misa de Campaña a las 10:30 h. A las 11:45 h se entregará el ‘Premio Vecino Ejemplar’. A las 12:30 h tendremos el toque castizo con el Baile del Vermut con FGTM. Ya por la tarde, habrá más talleres y juegos, le seguirá el espectáculo familiar ‘Paz al revés’, a las 20:00 h, y a las 21:30 h despediremos las fiestas con la actuación de Noches de Neón.