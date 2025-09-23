Ciudad Lineal promueve unas calles libres de flyers vinculados a la trata de personas

Con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, la concejala de Ciudad Lineal, Nadia Álvarez, ha participado en el acto de sensibilización contra la distribución de flyers publicitarios de prostitución en la vía pública que ha tenido lugar en la plaza de Quintana.

La iniciativa, coordinada por el Departamento de Servicios Sociales con la colaboración de entidades sociales del distrito, cuenta con la participación de la Unidad Distrital de Colaboración y el Espacio de Igualdad Emilia Pardo Bazán. El objetivo es visibilizar esta problemática y promover un entorno urbano libre de mensajes que fomenten la explotación sexual.

Álvarez ha subrayado que “no podemos permitir que mensajes que fomentan la explotación sexual estén presentes en nuestras calles y, sobre todo, en los entornos donde crecen nuestros niños”. Con esta iniciativa, la junta municipal busca “proteger el espacio público y defender los derechos de las personas más vulnerables”.