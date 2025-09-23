CSIF denunciará «por todas las vías legales» la «imposición» del cambio de jornada en los colegios madrileños

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha emitido un comunicado denunciando que, en la Mesa Sectorial de Educación celebrada este martes, la Consejería de Educación «únicamente ha informado, pero no ha negociado el proyecto de decreto sobre la jornada escolar» en los colegios públicos.

Este decreto «afecta directamente a las condiciones laborales del profesorado, al modificar jornadas y horarios sin la preceptiva negociación sindical, vulnerando el artículo 37 del Estatuto Básico del Empleado Público, el artículo 28 de la Constitución Española y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que reconoce la negociación como un derecho fundamental«, subraya.

Ante esta situación, CSIF anuncia que hará uso de «todas las vías de denuncia y defensa de los derechos del profesorado», incluyendo:

Recurso contencioso-administrativo contra el decreto por falta de negociación.

Posible conflicto colectivo y recurso de amparo por vulneración de derechos sindicales . Denuncia ante la Inspección de Trabajo «por modificación unilateral de condiciones laborales«.

Además, CSIF Educación Madrid reclama que la Comunidad de Madrid «adopte mejoras reales en las condiciones laborales del profesorado«. La propuesta planteada por la Administración de recurrir a la contratación de alumnos para impartir ciertas asignaturas «es un claro ejemplo que evidencia la falta de atractivo de la profesión docente debido a las condiciones cada vez más lamentables«.

Desde CSIF «advertimos que, si la intención de la Comunidad de Madrid es convertir los colegios en aparcamientos de alumnos, estará condenando al sistema educativo. Lo que exigimos es una educación pública de calidad, referente a nivel nacional y sostenida sobre la dignificación del profesorado«.