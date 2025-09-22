El pago por Bizum se consolida entre los vecinos de Madrid

A solo 8 meses de su implantación como herramienta de pago para los impuestos, multas, tasas y demás ingresos de derecho público municipales, Bizum se ha colocado en el tercer puesto de las plataformas de pago elegidas por los madrileños. Desde su implantación, los ciudadanos han realizado 307.751 pagos por un importe total de 14,2 millones de euros por esta vía, lo que supone algo más del 9 % del total de los más de 3,4 millones de pagos que se han producido hasta el 30 de junio.

En febrero de este año, el pago con el móvil a través de Bizum se sumó a las opciones de que dispone el Consistorio y parece que ha venido para quedarse y sólo es superado por los pagos con tarjeta, que en este período ha registrado cerca de 2,7 millones de movimientos, y los abonos en las sucursales bancarias, aunque por poco en este caso ya que alcanzan los 355.271 pagos. El Bizum ya supera los pagos realizados a través de banca electrónica y de cajeros automáticos.

La integración de Bizum es otra apuesta más del Ayuntamiento por el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a facilitar las relaciones de su ciudadanía con la administración municipal, con el fin de simplificar los trámites administrativos ofreciéndole una mayor rapidez y comodidad para cumplir con sus obligaciones fiscales.

Cómo pagar con Bizum, paso a paso

Gran parte de la ciudadanía conoce esta plataforma y la usa de forma habitual en sus transacciones, ya sea en un restaurante, en un mercadillo, para abonar la parte proporcional de cuenta del bar a la persona que ha pagado el total, traspaso de dinero a los hijos…, los ejemplos son infinitos.

La novedad es que podemos abonar los impuestos, multas y otras obligaciones al Ayuntamiento de Madrid a través de esta conocida plataforma, ya estén en período voluntario o ejecutivo. El proceso es sencillo y se realiza desde la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid a través de los siguientes pasos:

Accede a «Trámites» → «Impuestos, tasas y multas».

Selecciona el impuesto, tasa o multa que quieras pagar.

Introduce los datos identificativos (matrícula, número de boletín o referencia).

Marca la opción «Pago por Bizum».

Escribe el número de teléfono asociado a Bizum.

Confirma la operación en la app bancaria y recibe al instante un justificante con código válido.

Este canal destaca por ser rápido, cómodo y seguro, ya que está integrado en la banca online y cumple con la normativa europea PSD2 y de Autenticación Reforzada de Clientes (SCA), lo que garantiza todo el proceso. Además, están totalmente respaldados por canales bancarios, lo que significa que la transacción la supervisa y autentifica la entidad financiera de cada usuario.

Las únicas limitaciones dependen de cada banco: importe máximo por operación o número de pagos permitidos. Y como todo el mundo conoce, el uso de Bizum no tiene coste adicional para el ciudadano y el pago es instantáneo

Para qué usan los madrileños el Bizum

La primera utilidad que han dado los madrileños a Bizum en sus pagos al Ayuntamiento, con 130.332 abonos, corresponden a diferentes conceptos de tasas y liquidaciones de gestión descentralizada en las diferentes áreas de gobierno y en los distritos. Los pagos por Bizum de Multas de tráfico ocupan la segunda posición, habiéndose recibido 85.092 pagos y, en tercer lugar, se sitúan los pagos de recibos del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), concepto del que se han realizado 58.798 pagos al coincidir con el período voluntario de pago del año 2025 en los meses de abril y mayo.

Los ciudadanos también han realizado 10.605 pagos por Bizum de liquidaciones en vía ejecutiva y 11.374 pagos de liquidaciones de diversos impuestos municipales. Otros pagos menores diversos, 11.550, fueron liquidados por Bizum.

Pagar con tu tarjeta instalada en el móvil

El Ayuntamiento de Madrid sigue reforzando su apuesta por la digitalización y la modernización de todos los procesos que afectan a la relación de la administración local con los ciudadanos. Por ello, desde el mes de mayo, el Consistorio ha implementado en los pagos mediante tarjeta bancaria la utilización de las aplicaciones Google Pay (Android) y Apple Pay (iOS) para que se pueda realizar este tipo de pagos desde cualquier dispositivo móvil.

Por si no lo conocías, también desde el pasado mayo y como garantía de seguridad, los pagos de multas de tráfico realizados con tarjeta bancaria a través del servicio de atención telefónica del 010 cuentan con Paybycall. Este sistema de doble autenticación se irá extendiendo en los próximos meses a todos los demás impuestos, tasas y otros ingresos de derecho público que desee pagar el ciudadano a través del 010.