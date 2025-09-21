Éxito de asistencia al concierto benéfico de Tetuán por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Madrid

El Centro Cultural Eduardo Úrculo de Tetuán ha albergado el concierto benéfico de la Orquesta Filarmonía, organizado por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Madrid (AFEAM), entidad con sede en el distrito, con el fin de recaudar fondos.

Bajo la dirección artística de Rafael Albiñana y con Fran Fernández al piano, la Orquesta Filarmonía ha protagonizado esta jornada musical con la que la junta municipal de Tetuán colabora, por segundo año consecutivo, mediante la cesión del auditorio del centro cultural.

La concejala del distrito, Paula Gómez-Angulo, que ha presidido esta cita musical, ha destacado que “este concierto es mucho más que música, es un gesto de solidaridad hacia las familias y los enfermos de Alzheimer, un compromiso que compartimos desde la junta municipal con asociaciones como la AFEAM, que realizan una labor imprescindible en el distrito”.

Por su parte, el presidente de AFEAM, Ramón Magaña, ha agradecido “el respaldo del público y de las instituciones, porque este tipo de iniciativas nos permiten seguir ofreciendo apoyo y recursos a las familias que conviven con el Alzheimer cada día”.