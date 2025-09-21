El ‘día grande’ de la Semana de la Movilidad madrileña se consolida en el eje Prado-Recoletos

Un año más, el eje Atocha-Colón ha acogido el ‘día grande’ de la Semana de la Movilidad madrileña, una cita ineludible, organizada por el Ayuntamiento de Madrid, en la que la ciudadanía ha vuelvo a disfrutar de las numerosas actividades relacionadas con la movilidad sostenible y segura en la ciudad.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha asistido hoy a este evento para conocer cómo se desarrollaban las diferentes actividades para todas las edades. Como ha comprobado a lo largo del recorrido Atocha-Colón, el público ha querido participar en las numerosas iniciativas que ha promovido el Gobierno municipal.

Acompañado también por el concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo; el concejal de Centro, Carlos Segura, la concejala de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva, y el gerente de EMT Madrid, Alfonso Sánchez Vicente, han podido disfrutar, como el resto de la ciudadanía, de la exposición de autobuses históricos de la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid), pasando por la exhibición de vehículos antiguos del taxi —que este año se ha incorporado a la gran fiesta de la movilidad—, hasta los circuitos de seguridad vial de Policía Municipal, Agentes de Movilidad y Calle 30. Tampoco han faltado, por segundo año consecutivo, las clases gratuitas de patinaje, que se han podido disfrutar en la discoteca de patines.

Durante este recorrido, Carabante ha destacado que “el Ayuntamiento es ejemplar en cuanto a la integración de todos los modos de movilidad”, en referencia a la política de accesibilidad “que permite que todo el mundo se pueda mover con independencia de las capacidades que uno tenga” y ha animado a participar a todos los madrileños, “no solo a través del transporte público si no también en lo referente a esta política de movilidad”. Además, ha señalado la participación del Ayuntamiento a través de ReMAD, “se da una segunda oportunidad a los productos como patinetes, bicicletas, patines, entre otros”.

Por otro lado, esta fiesta de la movilidad del eje Atocha-Colón ha tenido un espacio destacado para el deporte y los hábitos de vida saludables, animando a las familias a adoptar rutinas que mejoren su estado físico. Muchos de los asistentes también han realizado clases deportivas con música en Cubo Gym, recibiendo toallas gratuitas.

Por segundo año consecutivo, el evento también ha contado con una roller disco o discoteca para patinadores, en la que se han impartido clases gratuitas para niños y adultos, permitiendo practicar el patinaje en un entorno urbano al aire libre.

En este ‘día grande’ de la Semana de la Movilidad 2025 los madrileños que lo han deseado también han podido adquirir de manera gratuita objetos de segunda mano relacionados con los desplazamientos y su seguridad (bicicletas, patines, patinetes, monopatines, cascos, protectores, entre otros) a través del servicio municipal de intercambio de objetos ReMAD, dándose de alta en la plataforma.