Chamberí se suma a la Semana Europea de la Movilidad con rutas y actividades sostenibles

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, Chamberí ha celebrado esta mañana una completa programación de actividades, en las que los vecinos han podido disfrutar de propuestas saludables, sostenibles y participativas en distintos puntos del distrito.

La jornada, organizada por la Junta Municipal de Chamberí y en la que ha participado el concejal del distrito, Jaime González Taboada, ha tenido como objetivo promover el uso de medios de transporte alternativos, el ejercicio físico y la concienciación en torno a una movilidad más segura y responsable.

El encuentro ha arrancado con una ruta de marcha nórdica que ha recorrido el entorno del parque de Santander, con salida desde el Centro Cultural Galileo. De forma paralela, se ha instalado en el paseo de San Francisco de Sales esquina con la avenida de Pablo Iglesias, un circuito de seguridad vial disponible para aquellos participantes que han querido unirse con sus patines, patinetes o bicicletas.

Posteriormente, ha tenido lugar una ruta ciclista que ha arrancado en la glorieta de Quevedo y ha recorrido las calles de Eloy Gonzalo, Santa Engracia, la glorieta de Cuatro Caminos y la calle de Bravo Murillo, para finalizar nuevamente en Quevedo.