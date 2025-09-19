UGT señala que Ayuso ha «fracasado» al «intentar prohibir» banderas palestinas y carteles contra el genocidio en colegios madrileños

El sindicato de clase Unión General de Trabajadores (UGT) ha señalado este viernes que el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso ha «fracasado» al «intentar prohibir» banderas palestinas y carteles contra el genocidio en colegios madrileños.

UGT Servicios Públicos de Madrid ha recogido, a través de una encuesta realizada entre centros educativos y su profesorado, testimonios que confirman la existencia de órdenes verbales del Gobierno regional para retirar símbolos y banderas gazatíes en apoyo al fin del genocidio en la Franja de Gaza.

Desde UGT Servicios Públicos de Madrid «denunciamos que estas directrices suponen un grave ataque a la libertad de expresión, a la libertad de cátedra y al compromiso de la comunidad educativa con los Derechos Humanos. La escuela debe ser un espacio de convivencia y pensamiento crítico, no de censura política».

Como sindicato «sabemos lo que significa defender lo justo frente a lo injusto. Nuestra historia está marcada por luchas en favor de quienes no tenían voz, y hoy no podemos callar ante lo que ocurre en Palestina. El pueblo palestino sufre una injusticia insoportable, y quienes levantan símbolos de paz en los centros educativos lo hacen para recordar al mundo que no podemos ser indiferentes».

La realidad, inciden, «ha dejado claro que este intento de censura ha fracasado: en los centros educativos de la Comunidad de Madrid se mantienen las banderas, los carteles, las camisetas y las iniciativas en favor de la paz, demostrando la firme voluntad de docentes y estudiantes de defender valores universales de justicia y solidaridad».

La respuesta de la comunidad educativa «es unánime y emocionante: más símbolos, más actos y más determinación en un mensaje sencillo y poderoso: PAZ. Ese mensaje trasciende fronteras, y une a Madrid con cualquier lugar donde se reclamen y defiendan derechos y dignidad».

Desde UGT Servicios Públicos de Madrid «exigimos al Gobierno regional que rectifique de inmediato y respete la autonomía de los centros educativos, garantizando que sigan siendo lugares de libertad, pluralidad y compromiso con la paz».