Más de 50 personas pasan por el pionero centro madrileño de atención a personas con alzhéimer precoz

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, acompañada por el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, y por el concejal de Carabanchel, Carlos Izquierdo, ha visitado hoy el Centro Municipal de Atención Integral Neurocognitiva (CMAIN) Doctor Salgado Alba, un recurso municipal referente en toda España en la asistencia especializada a personas que han sido diagnosticadas con deterioro cognitivo a una edad temprana.

El Ayuntamiento de Madrid fue pionero en 2007 con la puesta en marcha de este servicio, que se ha consolidado en el tiempo y que en 2025 ha ofrecido atención de tipo social, sanitaria, preventiva y rehabilitadora a 56 personas. Con motivo del Día Mundial del Alzhéimer, que se celebra cada 21 de septiembre, Sanz ha visitado la Unidad de Estancias Diurnas del centro en la que se lleva a cabo una intervención especializada dirigida a personas con alzhéimer u otras demencias de inicio precoz.

En concreto, se trata de un recurso con 45 plazas en régimen de centro de día, que es específico para personas de entre 30 y 65 años que presentan este diagnóstico. La edad media de los usuarios actuales es de 61 años, de los cuales un 55 % son mujeres y un 45 % son hombres. En el CMAIN se les proporcionan terapias y apoyo para mantener sus capacidades funcionales y cognitivas el mayor tiempo posible con la intención de mejorar su calidad de vida y la de sus familiares y cuidadores.

Para ello, se desarrolla una intervención individualizada con cada usuario, siguiendo el modelo de Atención Centrada en la Persona, y se pone a su disposición servicio de logopedia, psicología, fisioterapia y enfermería. Además, en el recurso trabajan terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales que guían este proceso. Una atención multidisciplinar que es muy bien valorada por los usuarios, cuya satisfacción con el servicio alcanza una nota de 9,8 sobre 10.

Fomento de la participación activa y autonomía de los usuarios

Desde el centro se fomenta la participación activa de los usuarios en la vida de la ciudad y en los recursos comunitarios. Por ello, el recurso tiene un convenio de colaboración con el Centro Deportivo Municipal Gallur para utilizar sus pistas de pádel cada semana y otro con el Banco de Alimentos para realizar actividades de voluntariado. Los usuarios el CMAIN Salgado Alba también participan en el taller de lectura de la Biblioteca Municipal Ana María Matute y colaboran en la gestión de un huerto urbano con los alumnos del IES Emperatriz María de Austria. Asimismo, fuera de las instalaciones del centro también se programan rutas o visitas a museos, todo ello con el objetivo de favorecer la autonomía de los usuarios.

Con el fin de atenuar la dependencia de los usuarios y de favorecer el control sobre su entorno, el Consistorio adaptó el centro en 2023 para garantizar la accesibilidad cognitiva a través de pictogramas que hacen el espacio más comprensible, seguro y confortable.

Una red de atención puntera e integral

El Ayuntamiento de Madrid hace una apuesta integral y puntera para el tratamiento de las patologías vinculadas al alzhéimer o la demencia. Así, al Centro Municipal de Atención Integral Neurocognitiva Doctor Salgado Alba se unen otros recursos como el Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo de Madrid Salud, que trabaja con un enfoque preventivo y de detección precoz.

Además, el Consistorio madrileño también cuenta con 52 centros de día especializados en la atención de personas con deterioro cognitivo y con tres residencias municipales en las que también se da una respuesta a usuarios con este diagnóstico.