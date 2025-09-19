El puente sobre el barranco del Poyo en Torrent (Valencia), nombrado ‘Puente de la Comunidad de Madrid’

La Comunidad de Madrid ha recibido hoy un homenaje por parte de la Generalitat Valenciana en reconocimiento a la ayuda prestada por el Ejecutivo autonómico a los municipios y vecinos más afectados por la DANA del 29 de octubre de 2024. Como muestra de este agradecimiento, el viaducto de la CV-403 sobre el barranco del Poyo, en la localidad de Torrent, pasará a llamarse Puente de la Comunidad de Madrid.

El viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García, que ha asistido al acto de colocación de la placa conmemorativa con la que se renombra esta obra pública, ha destacado “este bonito gesto que simboliza la solidaridad del pueblo de Madrid y de los trabajadores de distintos ámbitos y sectores que se trasladaron hasta esta zona de manera desinteresada para auxiliar a los valencianos cuando más lo necesitaban”.

El Gobierno regional activó durante los primeros días tras la DANA un contingente formado por más de 500 profesionales y voluntarios para colaborar en las tareas de reconstrucción. Dentro de este dispositivo, el que más tiempo permaneció en Valencia fue el desplegado por el Consorcio Regional de Transportes (CRTM), que permitió restablecer las comunicaciones entre la capital y municipios como Torrent, Paiporta, Llíria o Ribarroja al permanecer suspendido el servicio de Metrovalencia.

Desde el 10 de noviembre de 2024 y hasta el pasado 26 de junio de 2025, más de 200 conductores y 45 autobuses facilitaron el transporte de más de 2,2 millones de viajeros, recorriendo más de 600.000 kilómetros en un total de 62.500 expediciones. “El nuevo viaducto, que conecta zonas clave de la carretera CV-33, será un símbolo permanente de la solidaridad y colaboración entre nuestras comunidades autónomas”, ha asegurado el viceconsejero.