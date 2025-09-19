ComunidadNoticiasSalud

El PSOE denuncia un «agosto catastrófico» en la sanidad madrileña con más de 1 millón de personas en lista de espera

Gacetín Madrid

Las listas de espera de la sanidad pública madrileña vuelven a superar el millón de pacientes, según los datos del mes de agosto publicados por la Comunidad de Madrid. Esto significa que uno de cada siete madrileños está esperando para ser atendido en un centro sanitario.

Para el secretario general del PSOE-M, Óscar López, “este dato resume todas las políticas de la señora Ayuso. Más de un millón de madrileños y madrileñas en listas de espera, a pesar de que la Comunidad de Madrid ha contado con más recursos que nunca en la historia”.

“La pregunta que debemos hacernos es qué ha hecho el gobierno regional con ese dinero y la respuesta es muy sencilla: destinarlo a privatizar la sanidad, recortando los derechos de los madrileños. Esta es la cifra de la vergüenza que perseguirá siempre al gobierno de la señora Ayuso”, ha subrayado López.

En concreto, 1.020.469 pacientes están esperando la consulta de un especialista (737.852), una prueba diagnóstica (184.138) o una cirugía (98.479). Además, los datos del pasado mes de agosto son ligeramente peores a los de agosto de 2024, tanto en número de pacientes como en el tiempo medio de espera, que en las consultas externas llega a demorarse de media hasta 78,83 días.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

