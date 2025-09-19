Correos incorpora 138 vehículos eléctricos a su flota de reparto en Madrid

Como muestra de su compromiso con la sostenibilidad, Correos está ampliando su flota de vehículos eléctricos en 2025 en la Comunidad de Madrid con la incorporación de 101 motos ciberseguras Cargo Pro de NUUK y 37 furgonetas Renault Kangoo E-Tech, consolidando así su apuesta por la movilidad sostenible para el reparto de última milla. La compañía ya ha comenzado el despliegue de estos vehículos eléctricos a diferentes unidades de reparto de Madrid capital y de la provincia.

Las nuevas motocicletas eléctricas ciberseguras Cargo Pro de NUUK ofrecen una autonomía máxima de 120 kilómetros y pueden incorporar un baúl de gran capacidad (hasta 180 litros), además de incluir servicios de telemetría y geolocalización. Las motos disponen de un sistema que facilita la monitorización automática y el registro de las mediciones, así como el envío de alertas o alarmas al centro de control, con el fin de que el funcionamiento sea seguro y eficiente. Esta herramienta analiza los usos de la flota de Correos para ajustarse a sus necesidades concretas y particulares en cada momento.

Por otro lado, las furgonetas del modelo Kangoo Furgón E-Tech de Renault, cuentan con un volumen de hasta 4 m3, 600 kg de carga útil, 1.500 kg de capacidad de remolcado y un sistema de apertura lateral con 1,45 m. Este vehículo dispone de 300 km de autonomía y la posibilidad de recuperar 170 kilómetros en 30 minutos gracias a su batería de 45 kWh y al cargador de 80 kW en corriente continua, lo que supone una media 12.000 kilómetros al mes.

En toda España, Correos incorporará a lo largo de este año 1.000 nuevos vehículos eléctricos. Con esta ampliación, para finales de 2025, la compañía contará con más de 4.000 vehículos ECO, basados en tecnologías alternativas (eléctricos, híbridos y de gas natural comprimido-GNC), lo que supone cerca del 25% de su flota de reparto, una de las mayores flotas eléctricas y ECO del sector de la distribución en España.

Con la progresiva ampliación de vehículos de “emisiones cero” y ECO a su flota sostenible, Correos está preparada para seguir prestando el servicio en todos los núcleos de población, respetando las restricciones establecidas, al mismo tiempo que avanza en su objetivo de conseguir que en 2028 el 25% de su flota de reparto sea eléctrica y el 50% esté basada en tecnologías alternativas.