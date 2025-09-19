Hortaleza se suma a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad

El concejal de Hortaleza, David Pérez, ha acompañado hoy a un grupo de escolares de 6º de Educación Primaria del Colegio Virgen del Cortijo en su visita a las instalaciones de Metro Ligero en la estación de Pinar de Chamartín. Esta actividad se enmarca en la Semana Europea de la Movilidad madrileña, SEM2025, que se celebra hasta el próximo 22 de septiembre bajo el lema europeo ‘Movilidad para todos’, que promueve una movilidad inclusiva, segura y sostenible.

Pérez ha recordado “la importancia de sumarse a este tipo de iniciativas que tienen que ver con el transporte y que inciden en nuestra vida diaria en una ciudad tan compleja como Madrid”, donde hay un importante movimiento de viajeros “y la movilidad es esencial para que esta ciudad funcione”. El concejal ha puesto en valor “el beneficio social” del transporte público, subrayando “el acceso de los madrileños a un servicio de la máxima calidad, a un precio asequible y en unas condiciones de seguridad y accesibilidad”.

Los escolares han podido conocer de primera mano cómo se trabaja desde la cabina del conductor en un trayecto desde la estación de Metro Ligero de Pinar de Chamartín hasta Las Tablas, donde también han recibido formación sobre la importancia de la conservación del medio ambiente, el respeto por los espacios y servicios públicos y la obligación de validar el título de transporte para viajar asegurados, así como “valores como la accesibilidad, la seguridad y la sostenibilidad”.

Otras actividades en el distrito de Hortaleza con motivo de la SEM2025 son el Circuito Infantil de Seguridad Vial, organizado por Madrid Calle 30, en el que alumnos del Colegio Filósofo Séneca han aprendido las diferentes señales de tráfico y normas de circulación; o la tradicional bicicletada por el barrio de Sanchinarro, mañana sábado, a partir de las 11:00 h, en la calle de Infanta Catalina Micaela, 31, frente al CEIPSO Adolfo Suárez, que discurrirá por la calle de Príncipe Carlos y la avenida del Ingeniero Emilio Herrera para concluir en el punto de partida.