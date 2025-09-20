Dos conductores graves tras colisionar un VTC y un camión en M-40 (Madrid)

Un joven de 28 años de edad y un hombre de 58 años han resultado heridos graves está madrugada de sábado, 20 de septiembre, tras colisionar una furgoneta vehículo de transporte con conductor (VTC) y un camión en la M-40.

Los hechos han ocurrido pasadas las 5 de la madrugada a la altura del punto kilométrico 21 de la carretera de circunvalación M-40, calzada exterior, a su paso por el distrito madrileño de Puente de Vallecas.

En circunstancias que aún se investigan, han colisionado una furgoneta VTC y un camión, cuyo conductor de este último, de 58 años, ha tenido que ser rescatado por los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

Sanitarios del SAMUR-Protección Civil han atendido al hombre con fracturas de fémur, pelvis y cadera, siendo evacuado al Hospital 12 de Octubre con pronóstico grave. Por su lado, el conductor de la furgoneta VTC ha sufrido múltiples contusiones, siendo evacuado al Hospital 12 de Octubre como potencialmente grave.

Agentes de la Unidad de Tráfico de la Guardia Civil desplazados al lugar del suceso han regulado el tráfico y han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este grave siniestro.